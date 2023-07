Amortera eller spara – det lönar sig mest

Fakta: Så mycket avkastning får du på att amortera eller spara Vad ger bäst avkastning: amortering, börs eller sparkonto? Exempel: Du har köpt en bostad för 3 miljoner kronor, och är belånad till 85 procent (2,55 miljoner kronor i lån). Bolåneräntan ligger på 5 procent. Du har 5 000 kronor extra som du kan spara varje månad, men funderar på var du får mest värde för pengarna: genom att amortera mer, sätta in pengarna på sparkonto eller på börsen. 1. Amortering. Du måste amortera 2 procent, vilket blir 51 000 kronor under det första året. Om du lägger till ytterligare 5 000 kronor per månad på amorteringen, motsvarar det en avkastning på 3 000 kronor på 1 år (5 procent på amorteringskostnaden). Exemplet är utan hänsyn till ränteavdrag. 2. Sparkonto. Om du istället sätter in pengarna på ett sparkonto med 3 procents ränta blir avkastningen 1 800 kronor på 1 år. 3. Börsen. Avkastningen på börsen är svårare att veta, eftersom den varierar. Det blir därmed sparande till en högre risk. De senaste 40 åren har avkastningen på OMXS30-börsen varit ungefär 8 procent. Det skulle i det här exemplet bli 4 800 kronor på 1 år. Källa: Nordnet, Avanza

Riksbanken har höjt styrräntan rekordsnabbt, från 0 till 3,75 procent på drygt ett år. För hushåll med höga bolån innebär det rejält ökade kostnader. Och amorteringen kan kännas som en tung utgiftspost.

Men att amortera ska ses som en form av sparande, säger sparekonomen Frida Bratt, där avkastningen motsvarar det du sparar in på räntekostnader när ditt lån blir lägre.

— Den avkastning du får på amorteringen är ju den bolåneräntan du egentligen skulle ha betalat. Då kan man sätta det i relation till den avkastning man skulle få på till exempel börsen.

"Bra avkastning"

Nu kan bolåneräntorna hamna på 5 procent eller mer efter att Riksbanken höjt sin prognos för styrräntan. Även om börsen ger en högre genomsnittlig avkastning, på 8–10 procent, kan det vara mer värt att amortera, säger Bratt.

— En avkastning på 5 procent är bra och till en lägre risk än börsen, som varierar mer mellan åren.

— Att amortera har andra fördelar också, det minskar sårbarheten för prisfall exempelvis.

Men huruvida det lönar sig att öka amorteringen eller att spara pengarna, på börsen eller på ett sparkonto, beror också på hur hög amorteringsgrad du har, säger Claudia Wörmann, tillträdande boendeekonom på Hypoteket.

— Om du till exempel har 52 procents belåningsgrad och kan sätta in en klumpsumma för att komma ned till under 50 procent, då är det absolut värt. Eller om du är på den högre belåningsgraden, över 70 procent, och skulle komma ned under det. Man kan få hjälp av sin bank att ta reda på hur hög belåningsgrad man har.

Spara till buffert

Amorteringskravet gäller nämligen att om du har en belåningsgrad på mellan 70–85 procent av värdet på din bostad så ska du amortera 2 procent av ditt bolån per år. Har du en belåningsgrad på 50–70 procent ska du amortera 1 procent per år. Om du har lägre än 50 behöver du inte amortera alls.

— Om man ligger kvar på samma spann även om man amorterar mer, då kanske man hellre ska spara pengarna och bygga upp en buffert. Bufferten ska vara på ett sparkonto med ränta och fria uttag, säger Claudia Wörmann.

— Eller fortsätt att amortera så att du hamnar på en nivå där det verkligen ger effekt, med lägre amorteringskrav.

Samtidigt ska man vara medveten om att pengarna man amorterar blir låsta i bostaden, säger Frida Bratt.

— Jag brukar prata om en prioriteringsordning. En buffert på sparkontot är prio ett, därefter att amortera om man är högt belånad, sen kommer att investera på börsen.

— Men det är svårt att säga något generellt, man får räkna lite på det och se vad det ger i kronor och ören. Om man är lågt belånad och vill ha bättre avkastning över tid kanske det är bättre att vända sig till börsen.