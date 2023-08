Evergrande tillbaka på börsen – stort ras

Bolaget har varit avstängt i 17 månader sedan det inte rapporterat sina resultat.

Återkomsten på börsen medförde ett fall på runt 80 procent efter en dryg timmes handel på måndagen.

Evergrande rapporterade sina siffror för januari–juni till Hongkongbörsen under söndagen. Företaget gick back 33 miljarder yuan, motsvarande cirka 50 miljarder kronor, under perioden. Det var en halvering av förlusten som bolaget redovisade under samma period i fjol.

Samtidigt uppskattar bolaget sin skuld till motsvarande omkring 3 600 miljarder kronor, vilket är något mindre än vid årsskiftet.

Shenzhen-baserade Evergrandes fall från att ha varit Kinas ledande fastighetsbolag började sommaren 2021, då bolaget fick likviditetsproblem. Så sent som i torsdags ansökte bolaget om konkursskydd i USA, för att skydda sina amerikanska tillgångar.