Minskad lönsamhet i livsmedelsbranschen

Rörelsemarginalen i dagligvaruhandeln var 1,7 procent per omsatt krona under januari- juni i år, vilket är en minskning jämfört med 3,7 procent under samma period i fjol, visar färska siffror som SCB presenterar i sin tidskrift "Sveriges ekonomi".

För livsmedelsbranschen i stort sjönk rörelsemarginalen till 5,8 procent under det första halvåret, ned från 6,2 procent.

Jordbruket sticker ut i positiv riktning, med en ökning till 30,5 procent från 26,5 procent.

SCB har jämfört de olika grenarna av livsmedelsbranschen mot bakgrund av att branschen kritiserats för att öka sina vinster, samtidigt som konsumenterna går på knäna.

"Siffrorna visar att prisökningarna på livsmedel inte har inneburit att handlarna gjort större vinster i förhållande till kostnadsökningen. Inom dagligvaruhandeln ökade rörelseintäkterna med 9 procent medan rörelsekostnaderna exklusive personalkostnader steg med 13 procent första halvåret 2023 jämfört med första halvåret 2022", skriver SCB.