Kunderna rasar på Ikeas materbjudande: "Skäms på er"

I ett inlägg på Facebook erbjuder Ikea alla barn pannkakor:

"Jorden anropar Planeten Pannkaka! Just nu bjuder vi in till pannkaksbuffé där alla barn upp till 12 år äter hur många pannkakor de vill för 49:- Välkommen in i restaurangen på en utomjordiskt god måltid!"

Ikeas erbjudande får kunderna att se rött: "Ni lyssnar ju inte"



Missnöje med Ikeas erbjudande om buffé

Men inlägget har inte bara mötts av glada tillrop. Det förekommer även en hel del ilskna kommentarer, eftersom Ikea bara serverar vanliga pannkakor, inte glutenfria eller veganska:

"Alla barn? Min dotter med celiaki kan inte äta pannkakor då de ej är glutenfria! Just pannkakor är enkla att fixa glutenfritt, synd att ni exkludera barn som ej kan äta gluten …"

"Ni kan inte gå ut med en reklam där ni säger ALLA barn. Fick en väldigt ledsen dotter i bilen när hon hörde er reklam på radion! Hon inkluderas inte i er ALLA barn. För ni inkluderar inte ALLA barn med allergier, i detta fall gluten! Skäms på er!"

"ALLA barn?! De där e totalt falsk marknadsföring..."



Skärmavbild: facebook.com/ikeasverige

Skärmavbild: facebook.com/ikeasverige

Varför bara barn?

Andra följare tycker att det är trist att pannkaksbuffén bara är för barn under tolv:

"Varför är det bara för barn?"

Skärmavbild: facebook.com/ikeasverige

Ikeas svar på pannkakskritiken

I ett mejl till Nyheter24 svarar Sandra Jakob, presskontakt Ikea, på varför det inte säljs glutenfria pannkakor i buffén:

"Vi beklagar verkligen att vi till detta tillfälle inte har lyckats få fram glutenfria pannkakor. Sedan ett år tillbaka har vi kämpat med stora tillgångsproblem efter en större brand hos pannkakstillverkaren. Därför har det generellt varit svårt att få tag på pannkakor, och ännu svårare att få tag på glutenfria pannkakor. Därför kan vi tyvärr inte erbjuda dem på vår buffé."



Kvinna stal full kundvagn på Ikea – betalade 115 kronor: "Sinnessjukt"