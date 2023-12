Nu höjs pensionssparandet med 51 miljarder – omfattas du av den saftiga utbetalningen?

Under fredagkvällen den 8 december blir det ett rejält klirr i kassan för miljontals svenskar när deras premiepensionskonton fylls på. Detta efter att Pesionsmyndigheten beslutat att sätta in intjänade premiepensionsrätter på spararnas konton, som i genomsnitt uppgår till flera tusen kronor per person.

51 miljarder till spararna

Totalt rör det sig om omkring sex miljoner svenskar där hela 51 miljarder kronor ska fördelas mellan pensionskontona, det skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Pensionsmyndighetens pressekreterare Johan Andersson förklarar i en intervju med Nyheter24 hur upplägget på utbetalningarna ser ut och vad som händer om du inte gör något val.

– Det handlar om premiepensionen vilket är den delen av den allmänna pensionen där man kan välja fonder för förvaltning. Pengarna hamnar på pensionsspararnas konton där det fördelas utifrån hur man valt. Har du inte gjort något val någongång så går det per automatik in på AP7 Såfa som är det förvalda statliga valet, säger han och tillägger:

– AP7 Såfa gäller fram till man är 55 år som är en valbar aktiefond, och efter att spararen fyllt 55 år och inte gör något val så blandas AP7 aktierna med AP7 räntefonder.

Så mycket får varje person i avsättning – i genomsnitt

Enligt myndighetens kalkyl rör det sig om en pensionsavsättning på 8 574 kronor per person i genomsnitt för inkomståret 2022.

Andersson förklarar även att alla som omfattas av premiepensionssystemet även omfattas av utbetalningarna, oavsett hur mycket eller lite man har tjänat in.

– Det kan vara så att du har jobbat så att du bara har en krona som du får in, men alla som har allmän pension och omfattas av premiepensionsystemet inkluderas i detta, säger Johan Andersson till Nyheter24.