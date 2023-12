Dessa produkter ska du INTE köpa på mellandagsrea: “Ha is i magen”

Mellandagsrea kan göra de flesta köpsugna och visst blir man glad när man fyndar något man verkligen vill ha. Men det finns några produkter som man tyvärr sällan fyndar på. Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt, berättar för Nyheter24 om snittrabatter mellandagsrean.

Produkter som du inte ska köpa på mellandagsrea

Produktkategorier som har en lägre snittrabatt:

Mobiltelefoner (18 procent)

Surfplattor (18 procent)

Läkemedel (13 procent)

– Nyligen släppta modeller och produkter prissänks i regel inte lika mycket som äldre. För att göra riktiga kap kan man kika på priserna på produkter som redan funnits ett tag på marknaden. Vill du ha den senaste mobiltelefonen bör du inte förvänta dig en hög rabatt, säger Isabella Ahmadi till Nyheter24.

Se upp för fake-reor

Något man ska se upp för är fake-reor. Då höjer butiker priset ett tag innan rean för att sedan kunna skylta med en högre rabatt. För att stoppa detta infördes förra året “realagen” som innebär att företag ska ange det lägsta priset de senaste 30 dagarna.

– Det bästa man kan göra som konsument är att syna prishistoriken hos en oberoende prisjämförelsetjänst. Titta gärna på priset längre bak i tiden än 30 dagar, för att se hur det utvecklats och hur mycket och ofta produkten rabatteras. Då får du koll på om det nuvarande priset är högt, i normalnivå, eller om du har möjlighet att göra ett riktigt fynd.

Bättre rea kan komma i januari

Fick du inte det som du önskade dig i julklapp? För att fynda det du vill ha kan det vara smartare att vänta till januarirean istället för mellandagsrean.

– Är du inte nöjd med rabatten under mellandagarna kan du ha is i magen och vänta in i januari och se om priserna faller ytterligare. Men då finns risken att produkten hunnit sälja ut, eller att rean avslutats.