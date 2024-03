Svag svensk krona bakom rekord i bitcoin

En bitcoin handlas i dag den 4 mars för 678 177 kronor kring lunchtid. Den digitala valutan har slagit nya rekord varje dag sedan förra veckan.

Prisrekordet på 563 873 från den 19 november 2021 är därmed utklassat.

Bitcoin-raket

Bitcoin uppfanns efter finanskrisen 2008-2009 som ett alternativ till börsinvesteringar och konventionella valutor.

Genom att med intervaller halvera tillverkningen, den så kallade utvinningen av bitcoin, minskar tillgången på den digitala valutan trots att efterfrågan ökar.

Sedan årsskiftet då flera fonder som handlar med kryptovalutor fått tillstånd att verka på den amerikanska finansmarknaden har efterfrågan stigit markant.

Kursen steg 23 000 procent

Även storbankerna köper upp bitcoins i en tilltagande takt, vilket driver priserna uppåt.

Sedan december 2015 har bitcoin ökat i värde med 23 000 procent sett till priset i svenska kronor.



I dollar räknat ligger priset på den digitala valutan fortfarande en bit under rekordnoteringen 67 734 dollar den 9 november 2021.

Rekordet nära i dollar

Bitcoins värde har ökat med över 50 procent sedan 1 januari och kursnivån ligger nu på 65 500 dollar.

Andra kryptovalutor har också stigit i värde.

Storbanken JP Morgan Chase & Co har varnat för att värdet kan falla igen – med över 15 000 dollar, i vår.

Det har Nyheter24 rapporterat om tidigare.

Bitcoin nära historiskt rekord

Banker har emellertid förutspått att bitcoin ska krascha i flera omgångar genom åren – och kryptovalutan har återhämtat sig varje gång. Framtiden för bitcoin är därmed oviss.

Svenska kronan svag

Anledningen till att priset i svenska kronor räknat redan är så pass högt är att den svenska valutan har fallit i konkurrenskraft jämfört med de större valutorna som euro och amerikanska dollar.

Det har bland annat Dagens Nyheter skrivit om tidigare.

En amerikansk dollar kostar i dag 10,36 kronor, vilket är dyrt historiskt sett, men ändå en stärkning jämfört med den 23 november 2022. Då inträffade den dyraste kronkursen någonsin för den amerikanska dollarn – 11,31 kronor.

En euro kostar betydligt mer, 11,24 kronor, den 4 mars 2024.

Senast euron kostade under 10 kronor styck var i oktober 2021. Då var kursen några öre under tiokronan per euro.

