Förändringen på Klarna – gäller redan nu

Det svenska företaget Klarna grundades redan 2005 och har sedan dess klättrat i populäritet.

Kundernas kritik – 260 ärenden på fyra månader

I april rapporterade Nyheter24 om den kritikstorm som Klarna mötte. Flera kunder vittnade om bristande kundservice, svårigheter att returnera varor och svårighet med att komma i kontakt med företaget. I april hade Allmänna reklamationsnämnden (ARN) redan hunnit få in 260 anmälningar mot betaltjänsten.

– Vi hade 153 ärenden mot Klarna 2022. I fjol var samma siffra 871. Hittills i år har vi 260 ärenden som riktar sig mot Klarna, säger ARN:s ordförande Marcus Isgren till Dagens Industri.

Lagra pengar i ett "Klarna-konto"

Trots detta har Klarna gjort fortsatt succé i både Sverige och världen. Enligt siffror från dem själva har Klarna Group 150 000 000 aktiva konsumenter som använder tjänsten. I veckan kom beskedet att Klarna kommer att lägga till två nya funktioner.

"Dagens lanseringar är ett stort steg framåt, vilket gör att konsumenter kan tjäna pengar medan de handlar och hanterar dem på ett Klarna-konto", skriver Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och VD på företaget, i ett pressmeddelande.

Sebastian Siemiatkowski, vd. Foto: Axel Hilleskog/SvD/TT.

Den första nyheten går under namnet "Klarna-saldo" och är vad det låter som: Kunder hos Klarna kan lägga till pengar direkt från sitt bankkonto in i sitt konto. Genom detta konto ska Klarnas kunder kunna ta del av cashback-belöningar och få återbetalningar via Klarna från returnerade varor.

Klarnas förändringar – tillgängliga redan nu

Den andra funktionen går under namnet "Cashback" och ska belöna kunder som handlar direkt i Klarna-appen. Med "Cashback" kan kunder tjäna en procentandel av köpen hos återförsäljare som samarbetar med Klarna.

"Dessa nya produkter gör det enklare för kunder att hantera flera schemalagda betalningar, vilket hjälper våra kunder att använda Klarna för tätare köp och öka lojalitet.", skriver Siemiatkowski, i pressmeddelandet.

Funktionerna lanserades den 15 augusti 2024 och finns alltså tillgängliga redan nu.



