Hur många semesterdagar får man spara? Här är svaret

Hur många semesterdagar får man per månad?

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år, oavsett din ålder eller anställningsform. Detta innebär att du i genomsnitt tjänar in cirka 2,08 semesterdagar per månad (25 dagar delat på 12 månader).

När får man nya semesterdagar?

I de flesta fall får du dina nya semesterdagar den 1 april varje år. Datumet markerar början på det nya semesteråret. Detta kan dock variera beroende på ditt anställningsavtal eller kollektivavtal.

Dina intjänade semesterdagar baseras på din anställningstid året innan du tar ut din semester.

Vissa arbetsplatser kan ha sammanfallande intjänandeår och semesterår, vilket innebär att du kan få rätt till betald semester från din första anställningsdag.

Foto: Nicklas Thegerström/TT

Hur mycket semester får man vid deltid?

Personer som jobbar deltid får också 25 semesterdagar, enligt Unionen.

"Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar lagens 25 dagar", skriver fackförbundet på sin hemsida.

Hur många semesterdagar får man som nyanställd?

För nyanställda gäller särskilda regler. Om du börjar din anställning efter den 31 augusti har du rätt till fem obetalda semesterdagar under det innevarande semesteråret.

Du får oftast inga eller väldigt få betalda semesterdagar under ditt första anställningsår, bortsett från en eventuell förskottssemester.

Under det första året tjänar du in semesterdagar inför nästa semesterår.

Foto: Christine Olsson/TT

Hur många semesterdagar får man spara?

Enligt semesterlagen har du rätt att spara upp till fem betalda semesterdagar per intjänandeår. De sparade dagarna kan du använda inom fem år.

Du måste däremot ta ut minst 20 semesterdagar varje år, så sparandet gäller endast de överskjutande dagarna.

De flesta kan alltså få max 30 semesterdagar under ett år, med de fem sparade semesterdagarna inräknade.

Hur många semesterdagar har jag?

Semesterreglerna kan variera beroende på ditt avtal. Vissa kollektivavtal kan ge dig fler än 25 semesterdagar.

"Rätten är då ofta kopplad till ålder eller att du gjort en särskild överenskommelse om att förhandla bort övertidsersättningen mot högre lön och fler semesterdagar", skriver Unionen på sin hemsida.

Det är alltid en bra idé att kika i ditt kontrakt för att ta reda på vilka regler som gäller för dig.

Foto: Frank May/TT

Källor: Unionen, Verksamt.

