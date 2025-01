Kunder varnas för bilköp: "Rena skräpet" – så ska du tänka

Fler svenskar klagar på bilköp.

Det visar en undersökning av Sveriges konsumenter, där fordonsköp dominerade listan på alla köp som klagats på.

Bilköp får kunder att rasa – experten: "Största och dyraste"

Nyheter24 har pratat med Maria Wiezell, konsumentjuridisk expert på Sveriges konsumenter, om vad det kan bero på.

Maria Wiezell, konsumentjuridisk expert på Sveriges konsumenter. Foto: Pressbild Sveriges Konsumenter.

– Dels är köp av bilar något av de största och dyraste köp vi gör, och dels är det många som är beroende av att ha en fungerande bil för att få sitt liv att fungera. Både jobbmässigt och privat, säger hon och fortsätter:

– Dessutom är det köp av en tekniskt komplicerad produkt som de flesta av oss inte kan särskilt mycket om och det är svårt att bedöma om det är ett bra eller dåligt köp om man inte låter en fackman titta närmare på bilens skick.

Köp av begagnade bilar lämnar många missnöjda: "Rena skräpet"

Med 21,5 procent klagande konsumenter hamnade fordon på högst upp på listan. Hälften av dessa klagomål rörde bilar som köpts begagnade.

– Köper man en begagnad bil är det dessutom så att den kan se väldigt fin ut på utsidan, men vara rena skräpet under motorhuven. Och med all elektronik räcker det inte numera att ens titta under motorhuven för att upptäcka fel, säger Wiezell.

Foto: Janerik Henriksson / TT.

Wiezell understryker vikten av att samla på sig information innan man genomför ett stort köp.

– Dessutom finns det tyvärr en hel del oseriösa handlare som köper och putsar upp skrotbilar och säljer dem vidare till ett mycket högre pris än de är värda. Och när det gäller vad som är ursprungligt fel på en begagnad bil måste man jämföra med vad som är skäligt att förvänta sig av en bil som har en viss ålder, har gått ett visst antal mil, kostar så här mycket och har den här informationen, om det ens finns en varudeklaration på bilen.

Köpen som svenskarna klagade mest på 2024 Fordon: 21,5 procent Boende: 16 procent Telekom: 9 procent Hem och hushåll: 8 procent Kläder, skor och accessoarer: 5 procent Fritid och hobby: 5 procent Hemelektronik: 4,5 procent Energi och värme: 4 procent Resa: 4 procent Hälsa och skönhet: 3,5 procent Källa: Sveriges Konsumenter

Så ska du tänka när du köper bil

Maria Wiezell på Sveriges konsumenter delar med sig av flera knep som är värda att ha i åtanke när man ska köpa en bil, begagnad eller ej.



Ska man köpa bil ska man helst välja en säljare som är med i branschorganisation MRF, kolla upp handlaren, är de anmälda till ARN, är de med på Råd och Röns svarta lista, vad skriver andra konsumenter om sina köp av handlaren.

Kolla upp bilens historik på transportstyrelsen och carfax. Har det varit många ägare ska man kanske fundera på om man ska köpa den.

Det kan också vara bra att köpa med kreditkort eller via kreditgivare, för då är kreditgivaren enligt konsumentkreditlagen också ansvarig om företaget tex skulle gå i konkurs eller inte sköta sina åtaganden, om bilen inte är såsom utlovat.

Ta gärna med någon bilkunnig vän som kan hjälpa till att kolla bilen och vara med när man provkör den. Köper man en bil på nätet, då ska man dessutom komma ihåg att man har 14 dagars ångerrätt enligt lag. Något man inte har om man köper bilen i en bilhandel.

