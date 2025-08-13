Här kan pensionärerna få 31 000 kronor - den 1 januari 2026

I vårt grannland kommer vissa pensionärer få upp emot 31 000 kronor extra i pensionsutbetalning, livet ut.

Glädjande nyheter har kommit till pensionärer i vårt grannland Norge.

Norska pensionärer kan få över 31 000 kronor – livet ut

Nya pensionsregler föreslås som gör gällande för att vissa kommer få ut uppemot 31 000 kronor mer i pension med start från den 1 januari 2026.

Anledningen? Enligt den norska nyhetssidan Dagens.no kommer de som haft ett långt arbetsliv, men som tvingas i pension tidigt, få ut extra pengar i pensionsutbetalning under nästa år.

De som mottar pengarna benämns i regeringsförslaget som "kämparna" och kommer få pengar utbetalt livet ut, och inte bara som en engångssumma.

Pensionsutbetalningen kan variera

Det kan dock skilja hur mycket man får ta del av. De norska seniorer som tar ut pensionen fem år före den normala pensionsåldern, motsvarande vår riktålder, får hela tillägget.

De som istället pensioneras fyra eller tre år tidigare får ta emot två respektive en tredjedel av tillägget.

Vissa yrken mer representerade än andra

Även om det kan vara svårt att definiera vilka som kommer vara berättigade tillägget utifrån att man tvingats pensionera sig så finns det vissa yrken som är mer representerade än andra.

Enligt Dagens, med hänvisning till en studie av Frisch Center för socioekonomisk forskning, uppskattas det att upp emot 40 procent av anställda vårdgivare, kockar, butiksanställda och städare antingen avlidit eller invalidiserats innan de fyllt 67 år. Bland akademiker var motsvarande siffra blott 20 procent.