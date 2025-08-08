Kunderna kastar sig över en viss vara hos Biltema – och det är varken en reservdel eller ett verktyg.

Året var 1963 när Biltema slog upp portarna, då med namnet "BIL-TEMA", beläget i en källarlokal i Linköping. Först 13 år senare öppnade det första varuhuset.

I dag har man omkring 60 sådana runt om i Sverige, med drygt 2 000 anställda, enligt företaget själva.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hos Biltema finns numera ett sortiment som består av allt från bilreservdelar och verktyg till inredning och fritidskläder.

Men i en intervju med Market är det en vara, från en helt annan produktkategori, som lyfts fram som "helig" av marknadschefen Johan Gerdevåg.

Biltema-chefen om korven: "Betyder allt för oss"

Varan som Biltema-toppen pekar ut som en succé är ingenting mindre än en klassiska varmkorven som de, under flera år, sålt för fem kronor och som fått en alldeles egen fansida på Facebook med 12 000 följare, enligt Market.

Och korven har faktiskt satt sin prägel på andra delar av sortimentet. Hos varuhusen säljer man, sedan en tid tillbaka, en rad olika klädesplagg med just korv-tryck på.



– Korven betyder allt i den meningen att det är en del av vår identitet. Den generar så mycket engagemang bland våra målgrupper och fyller varumärket med mer än bara låga priser. Korven är helig för oss, konstaterar Johan Gerdevåg.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Biltema säljer miljontals korvar

Så hur mycket korv säljer man egentligen? En hel del visar det sig.

– På rullande tolv (månader, reds anm) handlar det i nuläget om ungefär 11,5 miljoner sålda korvar, säger Johan Gerdevåg till Market.

Detta att jämföra med de tio miljoner korvar man, i mitten på 2023, uppgav att man sålt under de tolv föregående månaderna.



Korven är inte heller det enda som går hem. Antalet sålda mjukglassar har dubblerats sedan 2023: från 1,1 miljoner till 2,2 miljoner, sett till de rullande tolv månaderna.