Kontrollera din vind nu – djur förstör hem

Villaägare uppmanas just nu kontrollera vindar och förråd i jakten på ett djur som kan orsaka stor skada på både hem och fordon, rapporterar SVT.

I Sverige är det flera djur som klassas som invasiva främmande arter. Detta definierar Naturvårdsverket som arter vilka "med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda".

Myndigheten uppger på den egna hemsidan att man, i Sverige, i första hand jobbar förebyggande för att förhindra invasiva arter från att komma hit och sprida sig i landet. De som, trots förebyggande åtgärder, tar sig hit ska "snabbt upptäckas och bekämpas".

"Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det", skriver Naturvårdsverket vidare.

Foto: Maja Suslin/TT

Och just samarbete och hjälp är det som just nu efterfrågas av allmänheten på flera orter i sydöstra Sverige, rapporterar SVT.

Invasiva stenmården kan orsaka stor skada

Det är i trakterna kring Sölvesborg och Bromölla i Blekinge och Skåne som man, sedan flera år tillbaka, har haft problem med en invasiv art: stenmården, som ursprungligen kommer från Asien, men som upptäcktes i området år 2018.

I nuläget uppskattar man att det finns ungefär ett trettiotal stenmårdar i trakterna och samtliga tros ha blivit till genom incest i samma kull, enligt SVT.

Problemet? Djuren kan ställa till med stor skada på både hem och fordon, vilket i längden blir en dyr historia för både privatpersoner och myndigheter.

– Om arten får sprida sig till hela Syd- och Mellansverige och upp längs Norrlandskusten, då pratar vi årliga miljardkostnader, säger Per-Arne Åhlén på Svenska Jägareförbundet till SVT.

Per-Arne Åhlén. Foto: Johan Nilsson/TT

Uppmaningen: Kontrollera vindar och förråd

Framöver ska man placera ut uppemot 100 kameror i det drabbade området, i hopp om att få en bättre bild av problemet – som är välkänt för de boende.

– Om du tittar på Bromölla och västra delen av Sölvesborg skulle jag gissa att nästan varenda villa har någon gång haft en stenmård på vinden, säger Per-Arne Åhlén till SVT.

Han uppmanar vidare villaägare i trakterna att kontrollera vindar såväl som förråd i jakt på tecken på att djuren varit där. Om så är fallet har Åhlén en tydlig uppmaning: