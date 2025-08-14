Nyheter24
Hotellkedjan slutar med smör – det är anledningen

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 07:20
Uppdaterad: 14 aug. 2025, kl. 07:48
Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT & Matthew Mead/TT

De flesta kedjorna inom hotellkoncern Strawberry slutar att använda vanligt smör – en förändring som kan spara företaget miljontals kronor, skriver tidningen ATL.

Beslutet, som rör hotell i både Sverige och Finland, innebär att det vanliga smöret får stå tillbaka till förmån för ett växtbaserat alternativ, vilket framgår av ett internt mejl som ATL tagit del av.

Strawberrykoncernen slutar med smör 

Beslutet baseras på utvärderingar och tester där man jämfört smör med växtbaserade alternativ – och kommit fram till att det senare passar bättre in i företagets hållbarhetsarbete.

Dessutom skulle förändringen innebära en besparing på över fyra miljoner kronor i Sverige.

Förändringen gäller alla hotellkedjor inom Strawberrykoncernen förutom Clarion.

