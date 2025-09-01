Viktigt meddelande till dessa bankkunder inför 13 september

Banken SBAB har gått ut med ett viktigt meddelande till alla sina kunder inför den 13 september.

SBAB grundades 1985 och hade cirka 295 000 bolånekunder och 669 000 sparkunder i september 2024, enligt ett pressmeddelande från i vintras.

För att komma åt bankens tjänster och hantera bankärenden kan kunderna logga in på SBAB:s internetbank.

Såvida du som SBAB-kund inte har loggat in nyligen har du säkerligen missat det viktiga meddelande som banken precis har gått ut med.

Foto: Janerik Henriksson/TT

SBAB:s viktiga meddelande till kunderna

Högst upp på sidan skriver nämligen SBAB att internetbanken kommer att ligga nere i hela 24 timmar, från klockan 17 den 13 september till samma tid den 14 september.

Anledningen är ett tekniskt underhåll av bankens system.

När den ligger nere kommer du som kund varken kunna logga in i varken appen eller internetbanken. Du kommer inte heller kunna göra en ansökan.

"Vi hoppas det här inte ställer till det för dig på något sätt", avslutar SBAB meddelandet.

Skärmavbild: SBAB