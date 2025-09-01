Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /SBAB

Viktigt meddelande till dessa bankkunder inför 13 september

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 15:00
Är du SBAB-kund? Då bör du ha koll på det här.
Är du SBAB-kund? Då bör du ha koll på det här. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT / Janerik Henriksson/TT

Banken SBAB har gått ut med ett viktigt meddelande till alla sina kunder inför den 13 september.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämnen:

SBAB, Bank

SBAB grundades 1985 och hade cirka 295 000 bolånekunder och 669 000 sparkunder i september 2024, enligt ett pressmeddelande från i vintras.

För att komma åt bankens tjänster och hantera bankärenden kan kunderna logga in på SBAB:s internetbank.

Såvida du som SBAB-kund inte har loggat in nyligen har du säkerligen missat det viktiga meddelande som banken precis har gått ut med.

Foto: Janerik Henriksson/TT

LÄS MER: Tjäna 5 000 kr på ett bankbyte – nya regler för bolån gynnar dig

Annons

SBAB:s viktiga meddelande till kunderna

Högst upp på sidan skriver nämligen SBAB att internetbanken kommer att ligga nere i hela 24 timmar, från klockan 17 den 13 september till samma tid den 14 september.

Anledningen är ett tekniskt underhåll av bankens system. 

När den ligger nere kommer du som kund varken kunna logga in i varken appen eller internetbanken. Du kommer inte heller kunna göra en ansökan.

"Vi hoppas det här inte ställer till det för dig på något sätt", avslutar SBAB meddelandet.

Skärmavbild: SBAB

LÄS MER: Därför ökar antalet fattigpensionärer i Sverige

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:04
Nyheter
/ Ekonomi

Fler AP7-investeringar i kritiserade bolag

Idag
15:00
Nyheter
/ Ekonomi

Viktigt meddelande till dessa bankkunder inför 13 september

Idag
13:40
Nyheter
/ Ekonomi

Regeringen vill införa skattebroms för kommuner

Idag
13:32
Nyheter
/ Ekonomi

Starkaste kronan på flera år

Idag
12:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Myndighetens varning: Betala eller hamna hos Kronofogden

Idag
11:42
Nyheter
/ Ekonomi

Så reste sig Grekland från skuldkatastrofen

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons