Tjäna 5 000 kr på ett bankbyte – nya regler för bolån gynnar dig

Att flytta bolånet har blivit mer förmånligt. Med de nya reglerna kan du slippa höga avgifter – och spara upp till 5 000 kronor per miljon i lån.

Sedan den 1 juli har det införts nya regler som gör det enklare att bryta och flytta bundna bolån. Syftet är att öka rörligheten bland bankkunder och ge dem större möjlighet att hitta bättre villkor hos andra banker.

Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, påpekar att det kan handla om betydande besparingar.

– Pressar du bolåneräntan med en halv procentenhet kan du spara 5 000 kronor om året för varje miljon du har i lån, säger Langemark till SVT.

Så påverkar de nya reglerna

Annons

En viktig förändring gäller hur ränteskillnadsersättningen beräknas. Denna avgift betalas när man löser ett bundet bolån i förtid. Tidigare skulle banken kompenseras för den förlorade ränteintäkten under hela bindningstiden.

Från och med 1 juli gäller istället att ersättningen baseras på bankens faktiska kostnader för att hantera lånet i förtid, vilket ofta innebär en lägre avgift. Detta ska göra det både enklare och mer ekonomiskt fördelaktigt för kunder att byta bank.

LÄS MER: iPhone kan få tillbaka klassiska funktionen



Ökad transparens kring ränterabatter

Utöver förändringen av ränteskillnadsersättningen har Finansinspektionen också utfärdat nya allmänna råd som kräver att banker informerar kunder skriftligt i god tid innan en ränterabatt går ut.

Annons

Banken ska minst en månad innan meddela kunden att en rabatt snart upphör, vilket ska öka kundens möjligheter att förhandla om nya villkor eller byta bank utan överraskningar.

Även om råden inte är bindande, förväntas de bli branschstandard.

Var en aktiv kund och utmana banken

Moa Langemark understryker vikten av att som kund vara aktiv och ställa krav. Att välja billigare sparformer kan också göra stor skillnad över tid.