Därför ökar antalet fattigpensionärer i Sverige

Sveriges fattigpensionärer förändras. Från att främst vara äldre kvinnor med låg arbetsinkomst är det nu också utrikesfödda kvinnor som allt oftare hamnar längst ner i pensionssystemet.

Vad är fattigpensionär i Sverige?

Nyheter24 har tidigare skrivit om fattigpensionärer i Sverige. Då förklarade pensionsekonomen Trifa Chireh att relativ fattigdom mäts som en inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter skatt, vilket i dag innebär att man har mindre än 15 623 kronor i månaden.

Många pensionärer med garantipension eller låg allmän pension hamnar under denna gräns. Enligt Trifa Chireh är det särskilt utrikesfödda kvinnor som löper hög risk att tillhöra denna grupp, bland annat på grund av högre arbetslöshet och kortare tid i arbetslivet i Sverige, rapporterar Dagens PS.

Arbetsmarknad och pension – en tuff kombination

Det svenska pensionssystemet baseras på livsinkomst, vilket innebär att den som tjänar lite eller arbetar deltid under livet också får lägre pension. Detta drabbar ofta kvinnor, särskilt de som haft perioder av sjukskrivning, arbetslöshet eller senare invandring.

Deltidsjobb och osäkra anställningar är fortfarande vanliga, och det leder till en ökad risk för ekonomisk utsatthet bland äldre.

Kronofogdens statistik visar också en oroande trend: ansökningarna om skuldsanering bland personer över 65 år ökade med 15 procent på ett år, något som pekar på att fler äldre kan få ekonomiska svårigheter framöver.

Vad kan göras för att förbättra situationen?

Trifa Chireh lyfter fram att det behövs flera insatser för att motverka fattigdomen bland pensionärer. Bland annat kan en ny “gas” i pensionssystemet, som innebär att överskott i inkomstpensionen fördelas till pensionärer, bidra till en snabb men begränsad förbättring.

Höjda pensionsavgifter skulle ge en mer långsiktig förstärkning.