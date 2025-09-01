Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Sverige

Scania varslar – 750 tjänster ska bort

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 16:18
Uppdaterad: 1 sep. 2025, kl. 16:44
Scania varslar i Sverige. Arkivbild. Foto: Joerg Sarbach/AP/TT

Lastbilstillverkaren Scania varslar för att ”möta rådande förutsättningar och framtida behov”, uppger företaget i ett pressmeddelande. 750 tjänster ska bort i Sverige.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Sverige

Varslet berör två delar av organisationen: 400 tjänster på HR, People & Culture samt 350 tjänster i de kommersiella enheterna.

"Nödvändigt beslut"

”Vår omvärld förändras snabbt genom teknikutveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att stå starka även i framtiden behöver vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade. Det här är ett svårt men nödvändigt beslut för att stärka Scanias konkurrenskraft och fortsätta leda omställningen mot ett hållbart transportsystem”, säger Christian Levin, vd och koncernchef, i pressmeddelandet.

Varslet omfattar inte kollektivanställda. Fackliga förhandlingar pågår.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:30
Nyheter
/ Ekonomi

Då blir kontanter oviktiga – enligt experten

Idag
16:22
Nyheter
/ Ekonomi

Klirr i kassan för anställda på fintechbjässen

Idag
16:18
Nyheter
/ Ekonomi

Scania varslar – 750 tjänster ska bort

Idag
15:04
Nyheter
/ Ekonomi

Fler AP7-investeringar i kritiserade bolag

Idag
15:00
Nyheter
/ Ekonomi

Viktigt meddelande till dessa bankkunder inför 13 september

Idag
13:40
Nyheter
/ Ekonomi

Regeringen vill införa skattebroms för kommuner

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons