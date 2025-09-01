Scania varslar – 750 tjänster ska bort

"Nödvändigt beslut"

”Vår omvärld förändras snabbt genom teknikutveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att stå starka även i framtiden behöver vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade. Det här är ett svårt men nödvändigt beslut för att stärka Scanias konkurrenskraft och fortsätta leda omställningen mot ett hållbart transportsystem”, säger Christian Levin, vd och koncernchef, i pressmeddelandet.