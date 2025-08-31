Nyheter24
Bil

Gör du det här i trafiken? Då riskerar du 1 900 kronor i böter

Publicerad: 31 aug. 2025, kl. 19:30
Vit bil och en bilförare,
En prilla blev en dyr historia. Foto: Janerik Henriksson/TT, Anders Wiklund/TT & Martina Holmberg/TT.

En bilförare stoppades av polis i Västerås. När föraren slängde ut en prilla snus på marken blev det en dyr historia.

Fredrika Fideli Hagberg
Fredrika Fideli Hagberg,
Reporter

Ämnen:

Bil, Lag

En man i Västerås stoppades av polis när han skrev och skickade sms samtidigt som han körde bil. Han ska också ha kastat ut en prilla snus på marken, något som inte mildrar hans straff, tvärtom. 

Det skriver Aftonbladet med hänvisning till nyhetsbyrån Siren.

LÄS MER: Varannan bilist bryter mot den här lagen i trafiken

Snusprilla på marken blev dyrt

Det räknas som ett brott mot trafikförordningen att sms:a samtidigt som man kör bil.

Den utslängda prillan ledde till brottsrubriceringen ringa nedskräpningsförseelse och tillsammans med sms:andet resulterade straffet i en bot på 1 900 kronor.

MISSA INTE: 1 september införs nya lagen – så påverkas du

"Kan jämställas med en cigarettfimp"

”En snusprilla kan jämställas med en cigarettfimp och omfattas således också av straffansvaret i 29 kap. 7 a § miljöbalken”, skriver Västmanlands tingsrätt i domen, enligt tidningen.

LÄS MER: Anmäl direkt – om det här händer med din registreringsskylt

