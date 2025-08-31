En man i Västerås stoppades av polis när han skrev och skickade sms samtidigt som han körde bil. Han ska också ha kastat ut en prilla snus på marken, något som inte mildrar hans straff, tvärtom.
Det skriver Aftonbladet med hänvisning till nyhetsbyrån Siren.
Snusprilla på marken blev dyrt
Det räknas som ett brott mot trafikförordningen att sms:a samtidigt som man kör bil.
Den utslängda prillan ledde till brottsrubriceringen ringa nedskräpningsförseelse och tillsammans med sms:andet resulterade straffet i en bot på 1 900 kronor.
"Kan jämställas med en cigarettfimp"
”En snusprilla kan jämställas med en cigarettfimp och omfattas således också av straffansvaret i 29 kap. 7 a § miljöbalken”, skriver Västmanlands tingsrätt i domen, enligt tidningen.