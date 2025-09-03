Under måndagen släpptes en uppdatering till BankID-appen för både Android och iOS. Här är detaljerna.

Mobilt BankID används av de allra flesta svenskar. Identifieringstjänsten är nödvändig för att bland annat komma åt bankkonton, göra betalningar och skriva under avtal.

Den är enkel och säker att använda och behöver därför sällan gå igenom några större förändringar i funktionalitet.

Men då och då rullar BankID ut nya uppdateringar till appen, vilket var precis det som hände i måndags.

BankID:s dolda uppdatering

I BankID:s uppdateringshistorik i Google Play och App Store nämns inga detaljer kring vad som är nytt.

"Vi förbättrar hela tiden BankID-appen. Uppdatera för att inte missa någonting."

Men i själva verket har flera ändringar gjorts. De är inte märkbara för användaren, men de lägger grunden för kommande större nyheter. Det bekräftar Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID, i ett mejl till Nyheter24.

Utöver de sedvanliga säkerhetsförbättringarna är den nya uppdateringen, version 7.44.0, även en förberedelse inför höjda systemkrav för både iOS och Android.

Nu är Android 8 äldsta möjliga version som BankID fungerar med – men arbetet att höja systemkravet till Android 9 pågår alltså, något Nyheter24 kunde avslöja redan i mitten på augusti.

Ansiktsigenkänning – ny funktion

Den nya uppdateringen har även förberett för en ny säkerhetsfunktion som innebär enklare ansiktsigenkänning vid extra ID-kontroll.

I dagsläget behöver du skanna ditt pass eller nationella ID och göra en selfie-jämförelse när en organisation behöver kontrollera din identitet.

Men med den kommande funktionen kommer det räcka med att fotografera ditt pass eller ID en enda gång, och sedan sparas bilden för biometrisk jämförelse.

"Det ska göra det enklare och smidigare då du inte behöver skanna ditt pass eller nationellt ID-kort varje gång en organisation vill begära en extra kontroll av din identitet", skriver Charlotte Pataky vidare i mejlet.

