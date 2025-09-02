De får 13 622 kronor i sjukpension – kan skilja tusenlappar

Hur mycket får man egentligen i sjukpension, eller sjuk- eller aktivitetsersättning som det numera är känt som, 2025? Nyheter24 har tagit reda på det.

I dag finns omkring 250 000 personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning, tidigare känt som sjukpension, enligt Ekonomifakta.

De får sjukpension

Ersättningen är till för dig som antingen har skadat dig, blivit sjuk eller har annan funktionsnedsättning som på ett eller annat sätt gör att du inte kan arbeta heltid, eller arbeta alls under resten av arbetslivet.

Att livet som sjukpensionär är allt annat än fett är inget nytt. Jämfört med medellönen i Sverige, som 2024 låg på 41 600 kronor enligt Statistiska centralbyrån (SCB), kan det skilja tiotusentals kronor – varje månad.

Sjukpension på garantinivå – så mycket betalas ut

Men hur mycket man får i sjuk- eller aktivitetsersättning varierar beroende på din ålder.

För 2025 skiljer sig beloppen baserat på det prisbasbelopp som är satt för kalenderåret. I år kan den som är upp till 20 år få ut 12 152 kronor per månad på garantinivå, 145 824 kronor per år.

Därefter ser utbetalningen ut enligt följande på garantinivån:

21-22 år: 12 397 kronor per månad, 148 764 kronor per år.

23-24 år: 12 642 kronor per månad, 151 704 kronor per år.

25-26 år: 12 887 kronor per månad, 154 644 kronor per år.

27-28 år: 13 132 kronor per månad, 157 584 kronor per år.

29-30 år: 13 377 kronor per månad, 160 524 kronor per år.