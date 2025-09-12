Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Rusta

Rusta storsatsar – öppnar sex nya varuhus

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 07:28
Rustabutik och en gul korg från Rusta
Rusta öppnar nytt. Foto: Jessica Gow/TT & Janerik Henriksson/TT

Lågpriskedjan Rusta öppnar sex nya butiker.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämne:

Rusta

Rustas rörelsevinst sjönk med 71 miljoner under första kvartalet av 2025. Från 351 miljoner 2024, till 280 miljoner i år. 

Samtidigt uppgick försäljningen till nästan 3,2 miljarder kronor, jämfört 3,1 miljarder förra året.

”Resultatmässigt påverkas kvartalet negativt av valutaeffekter, som vi bedömer vara övergående, men också av den svaga marknaden i Finland”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Rusta i Kungens Kurva. Foto: Jessica Gow / TT
Här öppnar fler Rusta

I dagarna meddelade Rusta också att man öppnar sex nya varuhus under hösten 2025. 

Den 10 september öppnade två nya varuhus, ett i Lindesberg och ett i finska Äänekoski. 

Under hösten kommer nya Rusta öppna i:

  • Forssa, Finland
  • Umeå
  • Vänersborg
  • Vallentuna

