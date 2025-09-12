Rusta storsatsar – öppnar sex nya varuhus

Rustas rörelsevinst sjönk med 71 miljoner under första kvartalet av 2025. Från 351 miljoner 2024, till 280 miljoner i år.
Samtidigt uppgick försäljningen till nästan 3,2 miljarder kronor, jämfört 3,1 miljarder förra året.
”Resultatmässigt påverkas kvartalet negativt av valutaeffekter, som vi bedömer vara övergående, men också av den svaga marknaden i Finland”, skriver bolaget i delårsrapporten.
Här öppnar fler Rusta
I dagarna meddelade Rusta också att man öppnar sex nya varuhus under hösten 2025.
Den 10 september öppnade två nya varuhus, ett i Lindesberg och ett i finska Äänekoski.
Under hösten kommer nya Rusta öppna i:
- Forssa, Finland
- Umeå
- Vänersborg
- Vallentuna
