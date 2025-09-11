Välkänd klädkedja stänger 50 år gammal butik – redan i år

En klädkedja som funnits i Sverige i över 90 år kommer att lägga ner en av sina 14 butiker redan i år.

– Det är ett beslut vi fattat med sorg, säger en av företagets huvudmän.

Butiken som läggs ner har funnits på samma gata i 50 år.

Välkänd klädkedja stänger 50 år gammal butik

Evanette är en familjeägd bad- och underklädeskedja som har 14 butiker runt om i Sverige samt en e-handel. Kedjan grundades redan år 1932 och öppnade sin första butik på Redbergsvägen i centrala Göteborg. Evanette säljer bad- och underkläder från flera kända varumärken, så som Calvin Klein, Sloggi, Triumph, Primadonna och Chantelle.

Evanette har butiker i Stockholm, Göteborg, Lund, Fjällbacka, Uddevalla, Strömstad, Halmstad, Kungälv och Grebbestad. Men redan i år kommer en av Evanettes äldsta butiker att läggas ned, med anledning av dålig lönsamhet.

Klädkedjan Evanette som funnits sedan 1932 stänger en av sina butiker redan i år. Genrebild. Foto: Duygu Getiren/TT

Har fabriker i Europa

En av Evanettes hjärtefrågor är att sortimentet ska erbjuda något för alla storlekar och passformer. De har även valt att ha den egna fabriken i Europa för att kunna säkerställa att arbetsförhållandena och miljön håller hög standard, skriver företaget på sin hemsida. Produktionen finns i Polen och samtliga tyger tillverkas i Spanien och Italien.

– Vi vill hålla det nära utifrån klimatsynpunkter, sa Johanna Grävare, som är en av dem som driver Evanette, till Sydsvenskan år 2022, i samband med att kedjan slog upp en av sina butiker på Skomakaregatan i Lund.

"Ett beslut vi fattat med sorg"

Butiken som läggs ner är den som ligger på på Engelbrektsgatan i Göteborg, som legat på samma gata i 50 år, något även Göteborgs-Posten uppmärksammat.

– Det är ett beslut vi fattat med sorg. Under de senaste åren har vi gjort allt för att få denna för oss historiskt viktiga butik att fungera tillräckligt bra för att leva vidare, säger Louis Nachmanson, en av medlemmarna i familjen som driver företaget, till tidningen.

Nachmanson berättar för Göteborgs-Posten att företaget nu kommer att satsa på sina andra butiker, samt på nya etableringar. I Göteborgsområdet finns i dag ytterligare fyra Evanette-butiker.

Butiken på Engelbrektsgatan kommer att bomma igen inom kort, och just nu pågår en utförsäljning.