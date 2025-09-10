Nyheter24
Ica slutar med hyllade tjänsten – redan i höst

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 16:36
Genrebilder. Foto: Gorm Kallestad/TT & Fredrik Sandberg/TT

I höst kommer Ica att sluta med pakettjänsten Ica Paket.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Ica

Ica Paket är en pakettjänst som lanserades i oktober 2023 och som inneburit att paket kunnat levereras direkt till Ica-butikerna genom att samåka med andra varor som ska levereras till butikerna. I höst kommer tjänsten att avvecklas, det skriver Ica i ett pressmeddelande

Ica slutar med pakettjänst – redan i höst 

I mars hade Ica samarbete med 30 e-handlare och fanns som ombud i 650 Ica-butiker runt om i Sverige. 

"Inom Ica testar vi hela tiden olika lösningar för att göra vardagen enklare för våra kunder. Att vi nu väljer att avsluta Ica Paket och förstärker fokus mot att skapa vassare utlämningsplatser innebär att vi kan ge kunderna bättre service och skapar samtidigt en långsiktighet och hållbarhet i affären", säger Samuel Young, ansvarig för Innovation och Nya Affärer på Ica Gruppen, i pressmeddelandet. 

Redan i höst kommer Ica att sluta med pakettjänsten Ica Paket. Genrebild. Foto: Alexandra Bengtsson/TT

E-handelsstrategen om Ica Paket: "Bra drag"

Ica Paket har bland annat hyllats av e-handelsstrategen Nic Staeger, något även Dagligvarunytt uppmärksammat. 

"Bra drag av Ica Gruppen! Otroligt spännande initiativ. Hatten av", skrev han då.

Ica Paket samarbetade bland annat med Adlibris, Apotek Hjärtat, Nelly, Kjell & Co och många fler. 

