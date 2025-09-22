Saab nära att landa miljardorder

Tyskland planerar att uppgradera sin Eurofighter-flotta och svenska Saab är nära att säkra en mångmiljardorder på utrustning till planen.

Tyskland planerar att tilldela Saab och amerikanska Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro (13,3 miljarder kronor) för att uppgradera sin Eurofighter-flotta med utrustning som behövs för att använda avancerade missiler för att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssystem.

Samarbete mellan Tyskland och Sverige

Enligt personer med insyn kan kontraktet också bana väg för samarbete mellan Tyskland och Sverige om utvecklingen av nästa generations stridsflygplan, som behövs för att ersätta Eurofighter-flottan på 2040-talet, rapporterar Bloomberg.