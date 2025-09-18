Claire Schreiber, 61, körde sin Peugeot 407 på M4 mellan avfart 24 och 25 nära New Port i Wales den 22 augusti, skriver Oxford Mail.
Hon rattade sin bil i 95 kilometer i timmen på motorvägen. Inget konstigt med det – i vanliga fall.
Dryga böter
Men just den här dagen fångade fartkameran kvinnan, vilket resulterade i dryga böter. Anledningen till det var att det var hastighetsbegränsingen på M4 satt till 80 kilometer i timmen den specifika dagen.
Det hela fick avgöras i rätten, där Claire Schrebier förlorade. Det slutade med att hon fick böta sammanlagt 300 pund, ungefär 3 800 kronor.