Kvinna körde 95 km/h på M4 – får böta 3 800 kronor

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 16:30
En kvinna som kör bil och en motorväg.
Bilderna är genrebilder. Foto: Pontus Lundahl/TT & Drago Prvulovic/TT

95 kilometer i timmen på en motorväg brukar inte resultera i böter. Men just det råkade Clare Schreiber i Wales ut för.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Claire Schreiber, 61, körde sin Peugeot 407 på M4 mellan avfart 24 och 25 nära New Port i Wales den 22 augusti, skriver Oxford Mail. 

Hon rattade sin bil i 95 kilometer i timmen på motorvägen. Inget konstigt med det – i vanliga fall. 

Peugeot 407 på bilden har inget med innehållet i artiklen att göra. Foto: Ingvar Karmhed/TT
Dryga böter 

Men just den här dagen fångade fartkameran kvinnan, vilket resulterade i dryga böter. Anledningen till det var att det var hastighetsbegränsingen på M4 satt till 80 kilometer i timmen den specifika dagen.

Det hela fick avgöras i rätten, där Claire Schrebier förlorade. Det slutade med att hon fick böta sammanlagt 300 pund, ungefär 3 800 kronor. 

