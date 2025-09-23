Kaos på Lidl – Muminkollektion sålde slut på ”några minuter"

Det har varit rusning till Lidl de senaste dagarna. Anledningen? Den mycket populära Muminkollektion.

För 80 år sedan gav Tove Jansson ut den första boken om mumintrollen: ”Småtrollen och den stora översvämningen”. Sedan dess har böckerna om Muminfamiljen blivit en succé och översatts till över 40 språk.

Men det är inte bara böckerna som älskas, utan även prylarna som skapats runt Muminfamiljen – och kanske särskilt muggarna. Nyheter24 har tidigare skrivit om de dyraste kopparna som sålts. I oktober 2021 såldes muminmuggen ”Simhopp med snäckskal” för hela 236 478 kronor.

MISSA INTE: Klassiska kaffekoppen är värd 6 000 kronor i dag

Mumintrollen finns på Junibacken i Stockholm. Foto: Johan Nilsson/TT

Muminkollektionen slut på Lidl

Därför var det kanske inte oväntat att Muminkollektionen som Lidl släppte för några dagar sedan, orsakade rusning till butikerna.

Annons

Tröjorna och pyjamasarna gick åt i en svindlande takt, vilket fått kunderna att reagera på lågpriskedjans Facebooksida. Så här skriver några personer:

"Här i Fagersta var det kö innan dom öppnade så allt tog nog slut på några minuter."

"Skitdåligt att de inte får så många att det räcker åtminstone första dagen! Jag var på Lidl här i Vetlanda igår vid 10-tiden, skulle köpa en rosa tröja till mitt barnbarn men det var slut redan vid den tiden….."

"Slut i både Borlänge och Hedemora mellan 09:00-10:00 tiden"

"Synd att det tog slut så fort. Hoppas att man förstår att det är populärt och finns efterfrågan så att det kan återkomma!"

LÄS MER: Lidls skarpa varning till kunderna

Rekordsnabb försäljning

Enligt Lidl är Muminkollektionen nu i princip slutsåld.