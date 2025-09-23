En klassisk kaffekopp har nyligen sålts för 6 000 kronor på auktionssajten Tradera.

Auktionssajten Tradera har blivit en central marknadsplats för samlarföremål av alla dess slag. Saker som man kanske köpt för en billig slant för några år sedan eller fyndat på loppis kan ibland säljas för svindlande summor.

50-tals-kopp såldes för 13 200 kronor på Tradera

Nyligen såldes en klassisk kaffekopp på auktionssajten för hela 6 000 kronor, och det är inte första gången en gammal kopp säljs för en dyr peng. Många porslinsföremål betraktas i dag som värdefulla samlarobjekt, vilket innebär att de ibland kan säljas för betydande summor. Föremål från kända formgivare eller tillverkare, så som Gustavsberg, Rörstrand, Höganäs eller Arabia kan vara extra eftertraktade på marknaden.

Nyligen såldes även en 50-tals-kaffekopp från Gefle för svindlande 13 200 kronor på Tradera, något Nyheter24 tidigare uppmärksammat.

För den som till exempel ärvt en servis, fyndat på loppis eller har gamla koppar undangömda där hemma kan det alltså vara värt att ta sig en extra titt, kanske sitter du på en dyrgrip!

Gamla porslinsföremål kan vara dyrgripar. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det avgör värdet

Det som avgör om ett porslinsföremål är värdefullt är bland annat dess skick, hur sällsynt det är samt dess märkning. En historisk stämpel kan öka värdet rejält, enligt Auktionsverket. Skulle man sitta på en retroservis i gott skick kan man räkna med flera tusenlappar, enligt Ulrika Runing, chef vid konsthantverksavdelningen vid Stockholms Auktionsverk. Exakt hur mycket varierar.

– Det beror på hur många delar det är, vilka delar det är, skicket och vilken servis det är. Så det är många olika faktorer som avgör priset, sa Ruding i en intervju i Leva & Bo 2018.

Klassiska kaffekoppen är värd 6 000 kronor i dag

Koppen som nyligen såldes på Tradera för hela 6 000 kronor är en röd handmålad kaffekopp med tillhörande fat från Gefle i modellen Zebra.

Zebra-kopparna från Gefle är tillverkade på 50- och 60-talet, och är designade av den svenska dekormålaren Eugen Trost, skriver Retrolivet. Kopparna lanserades i flera färger, bland annat i rött, blått, turkost och grönt.