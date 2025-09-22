Använd inte BankID om detta händer – storbankens varning

Sverige har under de senaste åren haft ett växande problem med telefonbedrägerier, som ofta drabbar den äldre delen av befolkningen.
För att stoppa den typen av brottslighet antog Sveriges största banker ett åtgärdsprogram, där bland annat en krångligare process för att utfärda BankID och beloppsbegränsningar för Swish infördes.
Att swisha kan innebära att du "tvättar pengar"
Förutom telefonbedrägerier, är det inte ovanligt att kriminella försöker lura civilpersoner att "tvätta pengar" åt dem, genom Swish.
Ett exempel på det är att en bedragare låtsas swisha fel, för att sedan höra av sig och be mottagaren skicka pengarna vidare, till "rätt mottagare".
– Man ska absolut inte skicka vidare pengarna till annan person, till ett annat nummer eller annat konto i en sådan situation. Tillvägagångssättet används av bedragare för att flytta pengar som kommer från brott. Om man följer uppmaningen kan man medverka till penningtvätt, säger Maja Näsman, privatrådgivare Handelsbanken, till Nyheter24.
Så lurar bedragaren dig
Men det finns fler tillfällen då du ska vara på din vakt, när du använder Swish, BankID eller andra former av kontoöverföringar.
– Blir man uppmanad att på något sätt ta emot pengar i syftet att föra dem vidare, oberoende om det är genom Swish, kontanter, kortköp eller kontoöverföringar, finns det en risk att du medverkar till penningtvätt. Pengarna du mottar kan uppges vara i syfte att du ska hjälpa någon, att du vunnit pengar eller fått en avkastning. Och uppmaningen att pengarna ska skickas vidare motiveras ofta med att det är en nödsituation eller en investering som påstås ge ännu bättre avkastning, säger Maja Näsman och fortsätter:
– Situationen kan ofta kännas lite stressig, triggad eller känslosam. Det är knep som bedragarna använder sig av för att göra det svårare för dig att fatta rationella beslut. Genom att konsekvent aldrig agera på sådana uppmaningar kan du skydda dig. Kontrollera noga vad du signerar med ditt BankID och vem mottagaren är för dina betalningar. Ta ett andetag och gör en rimlighetsbedömning. Om något känns det minsta obekvämt, avbryt genast betalningen och kontakta din bank.