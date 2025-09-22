Lidls skarpa varning till kunderna

Lågpriskedjan Lidl går ut med en viktig varning till sina kunder, och ber dem vara uppmärksamma.

Att bedragare utger sig för att komma från ett företag är inte ovanligt i dessa dagar. Nu har (o)turen kommit till Lidl som går ut med en varning i sociala medier till deras kunder:

"Vi har tyvärr uppmärksammat att det cirkulerar falska tävlingar och erbjudanden som utger sig för att komma från Lidl Sverige. Dessa bedrägerier försöker lura er på personlig information eller pengar. Vi vill därför be er att vara extra vaksamma!"

Foto: Pontus Lundahl/TT

Lidl: Så vet du om det är en falsk tävling

Men hur kan du veta om det är en riktig tävling, eller om någon försöker lura dig?

Så här skriver Lidl:

• Kontrollera avsändaren: Våra officiella konton har alltid en blå bock (verifikationsmärke) bredvid namnet. Våra tävlingar och erbjudanden utlyser vi alltid via våra officiella sidor, aldrig någon annanstans.

• Misstänkta länkar: Klicka aldrig på länkar som verkar konstiga eller leder till okända webbplatser. Våra tävlingar och erbjudanden länkar alltid till vår officiella hemsida lidl.se eller våra erkända samarbetspartners.

• Begäran om personlig information: Vi kommer aldrig att be dig om bankuppgifter, kreditkortsnummer eller liknande känslig information via sociala medier för att delta i en tävling.

Bluffsamtal från Postkodlotteriet

Nyheter24 har tidigare skrivit om en kvinna som blev lurad av bedragare som utgav sig för att vara från Postkodlotteriet.

Kvinnan blev då uppringd av någon som låtsades vara från lotteriet och bad henne ladda ner appen Snapchat för att scanna en QR-kod. Men istället för att få del av en vinst, fick bedragarna åtkomst till kvinnans konto och försökte stjäla 37 000 kronor.

Turligt nog fick kvinnan en känsla av att något inte stämde, och hann kontakta sin bank som stoppade överföringarna och bedragarna misslyckades med sin kupp.