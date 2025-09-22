Restaurangen har kallats för den ​första moderna asiatiska restaurangen i Sverige. Men 1 januari kommer de att stänga, efter mer än 30 år i branschen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om den omtyckta restaurangen Hard Rock Cafe på Sveavägen 75 i centrala Stockholm.

För en tid sedan meddelade restaurangen att de skulle stänga på den klassiska adressen och istället flytta till Vasagatan, efter mer än 40 år på Sveavägen.

Hard Rocks nya lokaler kommer att vara dubbelt så stora som de nuvarande.

– Vasagatan har haft en positiv utveckling de senaste åren och etableringen av Hard Rock Cafe bidrar ytterligare till det, säger Emanuel Westin, chef för affärsutveckling retail på fastighetsägaren Hufvudstaden, till Mitt i.

Klassiska restaurangen stänger efter mer än 30 år

Nu försvinner ytterligare en älskad restaurang, och den kommer inte flytta utan försvinner för gott.

Efter mer än tre decennier stänger nämligen den klassiska restaurangen East på Sureplan, skriver ägaren Gastro Hospitality på sin hemsida.

Krogen öppnade första gången på en bakgård på Kungsholmen 1989 och flyttade sedan till sin adress på Stureplan i centrala Stockholm 1991.

Kallades för Sveriges första asiatiska restaurang

Restaurangen har kallts för den första moderna asiatiska restaurangen i Sverige och blev en riktigt snackis i hela landet när den kom, på grund av sina asiatiska smaker, skriver Mitt i.