De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Klockan 08.00 på måndagmorgonen presenterades budgeten för 2026. De som jublar mest är barnfamiljer och föräldrar. Vissa andra är nog mer molokna.

– Jag vill att fler ska få känna framtidstro, trygghet istället för oro. Med den här budgeten kommer hårt arbetande svenskar, familjer och pensionärer få mer pengar i plånboken. Det ger fler möjligheter för föräldrar att lite oftare kunna ska ”klart vi kan” istället för att alltid behöva säga ”nej, vi har inte råd”.

Så låter det när finansminister Elisabeth Svantesson (M) redogör budgetpropositionen för 2026 i ett klipp på regeringens hemsida.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Och visserligen anser flera experter att det är just barnfamiljerna, med arbetande föräldrar, som står som vinnare.

– De får del av jobbskatteavdrag men också sänkt matmoms och sänkt förskoleavgift. Bor de i villa gynnas de av sänkt elskatt. Och kanske har de ett sparande? I så fall gynnas de av att det skattefria grundbeloppet vid årsskiftet utökas till 300 000 kronor, säger sparekonomen Frida Bratt till Nyheter24.

Men som alltid, när någon vinner finns det alltid en förlorare.

Frida Bratt jobbar som sparekonom på Nordnet Bank. Foto: Pressbild Nordnet Bank

De ska premieras enligt regeringen: "Vill införa ett bidragstak"

Frida Bratt menar att regeringen nu går på arbetslinjen i och med vad som presenterats i budgeten. Den som arbetar eller har arbete ska alltså vara den som gynnas.

– Regeringen vill införa ett bidragstak, men det är egentligen mer en fråga inför valet nästa år, eftersom det är tänkt att införas först 2027. I övrigt skulle jag säga att det är en riktig plånboksbudget, med fokus på att stärka hushållens privatekonomi för att stärka konsumentförtroendet och få igång svensk ekonomi.

De är budgetens verkliga förlorare

Swedbank och sparbankernas privatekonom, Arturo Arques, redogör för Nyheter24 att även han trott att det skulle finnas med annat i budgeten.

– Generellt höjda bostadsbidrag till barnfamiljer. Nu blev det ’bara’ höjt bostadsbidrag för de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna, slår han fast.

Och Arques håller med branshckollegan Bratt och menar att barnfamiljerna får stå som de solklara vinnarna.

Vilka är då förlorarna?

– Förlorarna är stora bidragsberoende barnfamiljer, slår Arques fast.