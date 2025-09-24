Flera bankautomater ur funktion – då kan problemet vara löst

Uttagsautomater som varit avstängda eller saknat kontanter. Det har varit en pågående följetong de senaste månaderna som upprört många. Föreningen Kontantupproret har till och med valt att JO-anmäla Post- och telestyrelsen som sköter tillsynen av automaterna.
Nu ser dock företaget Bankomat en ljusning och lovar att problemen kan vara på väg att lösas.
– Vi ska vara tillbaka till en generell tillgänglighet där 98-99 procent av våra automater är tillgängliga, bedömer Johan Nilsson.
– Sedan kommer det alltid vara så att en automat kan gå sönder eller "stå stilla" på en ort i två–tre dagar på grund av tekniskt fel.
Tog över hanteringen
Bakgrunden till de omfattande problemen är att företaget valt att ta över driften själva från att tidigare anlitat kontanthanteringsföretaget Loomis. Inledande resursbrister har inneburit att under vissa perioder var omkring 100 av företagets omkring 1200 automater ur bruk och i vissa fall på mindre orter med en eller enstaka uttagsautomater.
Halvårsstatistik visar samtidigt att kontantuttagen fortsätter att strula, i snitt tog varje svensk ut 341 kronor i månaden, en minskning med 14 procent jämfört med 2024.
Allt färre automater
Johan Nilsson bedömer att strulet med stängda automater delvis påverkat, samtidigt har den genomsnittliga minskningen legat på cirka 10 procent årligen de senaste tio åren. Man minskar också kontinuerligt antalet uttagsautomater, det senaste halvåret med drygt 20 stycken.
Hur mycket mer kan ni minska och samtidigt klara nuvarande lagkrav på täckningsgrad för automater?
– Vi räknar med att någonstans mellan 900 och 1 000 automater är en miniminivå för att att klara både lagkrav och efterfrågan.