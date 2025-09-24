Flera bankautomater ur funktion – då kan problemet vara löst

Sommarens omfattande strul med kontantautomater är på väg att lösas.

– Vi bedömer att i slutet av september så kommer vi att vara uppe i normalläge, säger Johan Nilsson, marknadschef för företaget Bankomat AB.

Uttagsautomater som varit avstängda eller saknat kontanter. Det har varit en pågående följetong de senaste månaderna som upprört många. Föreningen Kontantupproret har till och med valt att JO-anmäla Post- och telestyrelsen som sköter tillsynen av automaterna.

Nu ser dock företaget Bankomat en ljusning och lovar att problemen kan vara på väg att lösas.

– Vi ska vara tillbaka till en generell tillgänglighet där 98-99 procent av våra automater är tillgängliga, bedömer Johan Nilsson.

– Sedan kommer det alltid vara så att en automat kan gå sönder eller "stå stilla" på en ort i två–tre dagar på grund av tekniskt fel.

Tog över hanteringen

Bakgrunden till de omfattande problemen är att företaget valt att ta över driften själva från att tidigare anlitat kontanthanteringsföretaget Loomis. Inledande resursbrister har inneburit att under vissa perioder var omkring 100 av företagets omkring 1200 automater ur bruk och i vissa fall på mindre orter med en eller enstaka uttagsautomater.

Annons

Halvårsstatistik visar samtidigt att kontantuttagen fortsätter att strula, i snitt tog varje svensk ut 341 kronor i månaden, en minskning med 14 procent jämfört med 2024.

LÄS MER: Så tjock blir din plånbok 2026

Allt färre automater

Johan Nilsson bedömer att strulet med stängda automater delvis påverkat, samtidigt har den genomsnittliga minskningen legat på cirka 10 procent årligen de senaste tio åren. Man minskar också kontinuerligt antalet uttagsautomater, det senaste halvåret med drygt 20 stycken.

Hur mycket mer kan ni minska och samtidigt klara nuvarande lagkrav på täckningsgrad för automater?