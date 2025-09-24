Så tjock blir din plånbok 2026

Inledningen på veckan har i mångt och mycket kretsat kring regeringens budgetproposition. Och som alltid finns vinnare och förlorare. Men den centrala fråga förblir: hur tjock blir ens egna plånbok nästa år?

När regeringen i dagarna förkunnade budgetpropositionen för år 2026 var det många som jublade.

Andra var betydligt mer molokna och anser att mer borde gjorts för att fler ska känna sig som vinnare i och med regeringens olika reformer som snart träder i kraft.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) promenerar med budgeten för 2026 från finansdepartementet till riksdagen. Foto: Jessica Gow / TT

1 900 kronor mer i plånboken – de är solklara vinnare

En tydlig satsning de gör är att göra det mer förmånligt för de som arbetar. Hushållens ekonomi ska stärkas med tiotals miljarder med hjälp av allt från sänkt matmoms, elskatt, ett nytt jobbskatteavdrag och lägre skatt på pension.

Men rent krasst, hur tjock blir egentligen din plånbok 2026?

Länsförsäkringars privatekonom, Stefan Westerberg, redogör i ett pressmeddelande att effekterna som märks av i plånböckerna påverkar flera olika hushållsgrupper.

De solklara vinnarna är barnfamiljerna, som många vet vid det här laget. I snitt räknar Westerberg med att de får omkring 1 900 kronor mer i plånboken varje månad 2026, efter att alla nödvändiga utgifter är betalda.

Pensionärer och låginkomsttagare får behålla lika mycket

Pensionären, som också kommer få en slant över, får nöja sig med i snitt 300 kronor varje månad. Liksom låginkomsttagaren.

– Alla är vinnare och får en bit av kakan, men barnfamiljerna får den största biten. Regeringens satsningar ger mer pengar i plånboken och tillsammans med sänkta räntor och ett stabilare omvärldsläge kan det få fart på Sveriges tillväxt, säger han.

Stefan Westerberg. Foto: Adrian Leopoldson/Pressbild

Han menar att regeringen väljer att satsa på låg- och medelinkomsttagare men att de stora effekterna snarare märks av hos Sveriges höginkomsttagare.

– Regeringen satsar mycket på låg- och medelinkomsttagare, men i kronor och ören landar de mesta av pengarna hos de med högst löner och störst sparkapital som även gynnas av att ett höjt skattefritt sparbelopp på ISK. Det föreslås även ett bidragstak för personer med försörjningsstöd men det införs först 2027 och däremellan har vi ett val.

Westerberg menar att satsningarna alla är en del i att stärka svenskarnas privatekonomi. Pengarna är således välbehövliga i de flesta hushållskassor, inte minst barnfamiljer där stora löpande utgifter ofta kan äta upp mycket av budgeten.

Så tjock blir din plånbok 2026

Nästan 50 miljarder ska nu fördelas i olika satsningar för att stärka hushållens ekonomi. Och enligt Stefan Westerberg finns goda förutsättningar att det också ger effekt.

– Det finns goda möjligheter till att satsningarna i höstbudgeten stärker hushållens ekonomi så de börjar konsumera lite mer, förutsatt att räntorna går ner en bit till och turbulensen i omvärlden avtar lite. Men det aldrig fel att spara en del av tillskottet, för att stärka upp bufferten eller ens långsiktiga sparande. Man ska alltid rusta sin ekonomi för oväntade utgifter eller oförutsägbara konjunkturella kastvindar, säger han i pressmeddelandet.

Foto: Länsförsäkringar