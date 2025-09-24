Svenskarna tar ut allt mindre pengar, visar en ny undersökning från Bankomat.

I maj började problemen för Bankomat, vilket innebar mängder av stängda bankomater runt om i landet under de kommande månaderna.

När det var som värst fungerade endast runt 100 av företagets 1 200 automater. Anledningen var sedelbrist, och hårdast drabbat har västra och mellersta delarna av Sverige varit.

Sedelbrist i stängda bankomater

Bakgrunden till stulet är att Bankomat tagit över driften av kontanter till uttagsautomaterna från kontanthanteringsföretaget Loomis, men på grund av resursbrist lyckades man inte få transporterna att fungera.

– Kontanthanteringen är samhällsviktig och Bankomat har ett stort ansvar både gentemot de som använder våra automater och hela samhället. Vi vill be om ursäkt för allt det besvär som de stängda automaterna orsakar, säger Johan Nilsson, marknadschef Bankomat, i ett pressmeddelande.

I dag ska stora delar av landets bankomater åter var i drift, men det kan dröja till slutet av månaden tills det råder normalläge igen.

Så minskade svenskarnas uttag av kontanter

Under det första halvåret tog svenskarna ut i genomsnitt 314 kronor i månaden från Bankomats automater, vilket är en minskning med hela 14 procent. Det kan jämföras med en minskning på runt 10 procent per år, de senaste tio åren.

Utvecklingen kan delvis förklaras på Bankomats strul under sommaren.