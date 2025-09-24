Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Kontanter

Slut med kontanter: Här tar svenskarna ut minst pengar

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 07:35
En bankomat och en plånbok med sedlar.
Svenskarna använder kontanter i allt mindre utsträckning. Foto: Oscar Olsson/TT & Henrik Montgomery/TT

Svenskarna tar ut allt mindre pengar, visar en ny undersökning från Bankomat.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Kontanter, Bankomat

I maj började problemen för Bankomat, vilket innebar mängder av stängda bankomater runt om i landet under de kommande månaderna. 

När det var som värst fungerade endast runt 100 av företagets 1 200 automater. Anledningen var sedelbrist, och hårdast drabbat har västra och mellersta delarna av Sverige varit. 

MISSA INTE: Använd inte BankID om detta händer – storbankens varning

Sedelbrist i stängda bankomater

Bakgrunden till stulet är att Bankomat tagit över driften av kontanter till uttagsautomaterna från kontanthanteringsföretaget Loomis, men på grund av resursbrist lyckades man inte få transporterna att fungera. 

Annons

– Kontanthanteringen är samhällsviktig och Bankomat har ett stort ansvar både gentemot de som använder våra automater och hela samhället. Vi vill be om ursäkt för allt det besvär som de stängda automaterna orsakar, säger Johan Nilsson, marknadschef Bankomat, i ett pressmeddelande.

I dag ska stora delar av landets bankomater åter var i drift, men det kan dröja till slutet av månaden tills det råder normalläge igen. 

LÄS MER: Kaos på Lidl – Muminkollektion sålde slut på ”några minuter"

Så minskade svenskarnas uttag av kontanter

Under det första halvåret tog svenskarna ut i genomsnitt 314 kronor i månaden från Bankomats automater, vilket är en minskning med hela 14 procent. Det kan jämföras med en minskning på runt 10 procent per år, de senaste tio åren. 

Utvecklingen kan delvis förklaras på Bankomats strul under sommaren.

Så här tog svenskarna ut kontanter – län för län under första delen av 2025

LÄS MER: Polisens uppmaning till boende här: Se er omkring i skogen

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:35
Nyheter
/ Ekonomi

Slut med kontanter: Här tar svenskarna ut minst pengar

Idag
07:24
Nyheter
/ Ekonomi

SBAB sänker sparräntan

Idag
06:33
Nyheter
/ Privatekonomi

Så tjock blir din plånbok 2026

Idag
06:16
Nyheter
/ Ekonomi

Ekonomin svalnar i norr – men här tar det fart

Idag
05:30
Nyheter
/ Ekonomi

Flera bankautomater ur funktion – då kan problemet vara löst

Idag
05:16
Nyheter
/ Ekonomi

Asienbörserna följer nedgång på Wall Street

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons