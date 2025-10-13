Skatteverkets miss: Räknade fel på 8 miljarder kronor

Förvaltningsrätten i Göteborg anser att Skatteverket felaktigt räknat upp Volvo Personvagnar AB:s näringsverksamhet med hela åtta miljarder kronor.

Skatteverket är den svenska myndigheten vars uppdrag är att ta in skatter, hantera folkbokföringen, registrera bouppteckningar samt att agera borgenär åt staten. Men även ansvarig myndighet verkar kunna göra fel. Det anser åtminstone Förvaltningsrätten.

Skatteverket räknade fel med 8 miljarder kronor

I ett dokument, publicerat av Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 oktober, redogörs hur man anser att Skatteverkets felkalkyl uppgår till åtta miljarder kronor. Det hela kretsar kring företaget Volvo Personbilar AB och deras prissättning av transaktioner med utländska säljbolag, som Skatteverket ska ha menat var felaktiga. Det håller alltså inte Förvaltningsrätten med om.

”Volvo Personvagnar AB ingår i en global koncern inom bilindustrin och bolaget har ett trettiotal säljbolag i andra länder. Skatteverket beslutade att höja Volvo Personvagnar AB:s inkomst av näringsverksamhet med närmare 8 miljarder för åren 2020-2022”, skriver man på hemsidan.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Förvaltningsrätten anser att Skatteverkets prissättning var felaktig

Myndigheten anser nämligen att Volvo Personbilar AB överkompenserat säljbolag när man genomfört transaktioner mellan bolag och säljbolag. Det ska enligt dem ha resulterat i att säljbolaget redovisat orimliga vinster samtidigt som Volvo Personvagnar AB redovisat förluster. Men Förvaltningsrätten anser att myndighetens jämförelseobjekt redovisar en ”tillräckligt hög grad av jämförbarhet med säljbolaget för att vara lämpliga jämförelseobjekt”.

Således görs bedömningen att Skatteverket uträkning om att höja Volvo Personbilar AB:s näringsverksamhet med åtta miljarder för perioden, var felaktig.