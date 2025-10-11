Pensionsreglerna ändras 1 januari: 700 000 svenskar påverkas

Snart ändras pensionsreglerna för tjänstepensionen om du är anställd inom kommun eller region. Totalt kommer 700 000 svenskar att beröras av regeländringen. Här får du reda på vad du kan förvänta dig.

Häromdagen kunde Nyheter24 rapportera om pensionsreglerna som görs om 2026 och hur det kan komma att påverka dig.

Titt som tätt genomförs diverse ändringar av regler och lagar, och när det rör privatekonomin hos svenskarna är det inget undantag. Reformer inför 2026 handlar bland annat om att riktåldern på 67 år införs. Men därtill sker regeländringar i pensionssystemet. Den 1 januari träder nya ändringar i kraft som gäller tjänstepensionen för dig anställd inom kommun eller region.

700 000 svenskar påverkas när pensionsreglerna förändras

Totalt rör det sig om 700 000 svenskar som behöver ha koll på vad som ändras och gäller efter att 2026 inletts. För Nyheter24 redogör nu pensionsekonomen Trifa Chireh hur du som är anställd inom kommun eller region, och således är en av de 700 000 som påverkas av regeländringen av tjänstepensionen, kommer att påverkas.

Och det hela grundar sig i att den lägsta uttagsåldern av tjänstepensionen höjs.

– Cirka 700 000 personer som arbetar inom kommuner och regioner påverkas av att den lägsta uttagsåldern för tjänstepension höjs från 60 till 62 år. För många innebär detta att justera sin pensionsplanering, men det bidrar samtidigt till en tryggare pension över tid. Vi lever längre än någonsin, vilket är positivt, men det innebär också att pensionen ska räcka under fler år, säger hon och fortsätter:

– För många blir detta ett tillfälle att fundera över hur man vill trappa ner och planera sin arbetslivsfas.

2026 införs riktåldern på pension

Det är dock inte den enda förändringen av pensionen, förklarar hon.

– Nästa år höjs även uttagsåldern för allmän pension till 64 år och riktåldern till 67 år. Med den här harmoniseringen av allmän pension och tjänstepension skapas bättre förutsättningar för individen att förstå sin pension och planera sitt uttag utan stora skillnader i reglerna.

Trifa Chireh, pensionsekonom hos Säkra. Foto: Pressbild

2027 sker fler förändringar – tänk på detta

Alla svenskar bör få sig en helhetsbild över pensionen, vad som gäller och hur man påverkas av olika val.

Vad bör man tänka på om man påverkas av pensionsförändringen? Enligt Chireh är det viktigt att ha en helhetsbild klar för sig, exempelvis genom att logga in på minPension, för att där kunna se den förväntade pensionen för dig.

– Detta blir extra viktigt nu när uttagsåldrar harmoniseras och pensionsåldrar höjs. Från 2027 finns en ny möjlighet för anställda inom kommun och region, att minska arbetstiden, exempelvis till 80 procent, samtidigt som full pensionsavsättning bibehålls. Denna flexibla lösning underlättar för fler att orka arbeta längre och trappa ner i egen takt, vilket ger större valfrihet inför pensionen.

Med tanke på att vi förväntas arbeta allt längre är detta en positiv förändring, anser Chireh. Äldre arbetstagare kan då minska sin arbetstid utan att tappa pensionsinbetalningarna, vilket gynnar både individen och arbetsgivaren som kan behålla värdefull erfarenhet och kompetens.