Ekonomens råd: Gör detta för din skull – ger bättre pension

Varje år sker förändringar kopplat till pensionssystemet, som på olika sätt påverkar dig. 2026 är inget undantag. Pensionsekonomen Trifa Chireh delar sina främsta tips för hur du ska agera för din pensions skull.

Den 1 januari genomförs förändringar kopplat till pensionssystemet.

Det är nämligen då den lägsta åldern för uttag av tjänstepensionen höjs för alla som jobbar i kommun eller region. Du som är född 1965 eller 1966 berörs av regeländringen i det fall du planerar ett tidigare pensionsuttag under kommande år. Totalt väntas 700 000 svenskar att beröras.

Pensionen handlar om trygghet – håller du med?

För Nyheter24 berättar pensionsekonomen Trifa Chireh att pensionen är så mycket mer än bara siffror.

– Det handlar om trygghet, möjlighet att påverka sin framtid och att skapa balans mellan arbete och fritid när man blir äldre.

Trifa Chireh. Foto: Pressbild Säkra

Hon redogör att de 700 000 personer som arbetar inom kommun och region omfattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KR, KAP-KL, PFA 01 och PFA 98. Och det är dessa som kommer påverkas av förändringen från och med 1 januari 2026. Det är som bekant då den lägsta åldern för uttag av tjänstepension höjs från 60 till 62 år.

– För många innebär detta att de måste justera sina pensionsplaner, men förändringen stärker samtidigt möjligheten till en ekonomiskt trygg pension på längre sikt. Från 2027 blir det också möjligt för arbetsgivare att erbjuda nedtrappningsförmåner, där anställda kan gå ner till 80 procent i arbetstid medan pensionsavsättningen bibehålls till 100 procent.

Tre perspektiv för en trygg pension

Enligt Chireh finns det tre perspektiv du behöver ha förståelse för, för att ge dig själv bättre förutsättningar till en trygg och stabil pension.

– För att skapa en trygg och balanserad pension bör man se hela bilden ur tre viktiga perspektiv:

Trygghet: Ekonomisk stabilitet och vetskap om att pengarna räcker. Många underskattar hur pensionen påverkas av yrkeslivets längd, lön och deltidsarbete.

Ekonomisk stabilitet och vetskap om att pengarna räcker. Många underskattar hur pensionen påverkas av yrkeslivets längd, lön och deltidsarbete. Delaktighet: Möjligheten att göra aktiva val, som att välja tjänstepensionsbolag, bestämma uttagstid och känna sig inkluderad i arbetslivet fram till pensionen.

Möjligheten att göra aktiva val, som att välja tjänstepensionsbolag, bestämma uttagstid och känna sig inkluderad i arbetslivet fram till pensionen. Livsbalans: Att kunna gå ner i arbetstid och prioritera hälsa och fritid utan att förlora ekonomisk trygghet.