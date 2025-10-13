Polestar väntas sparka 100 personer – förhandlingar inleds

Elbilstillverkaren varslar 100 personer i Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Samtliga berörda finns på forsknings- och utvecklingsavdelningen.
— Det hänger samman med det vi meddelade tidigare i år, att vi kommer att använda Geelygruppens plattformar för framtida bilmodeller. På kommande modellen Polestar 7 kommer vi att använda en Volvoplattform, säger Theo Kjellberg, pressansvarig på Polestar, till GP.
Förhandlingar inleds
Sammanlagt arbetar 2 100 personer på Polestar varav 1 200 i Sverige. Företaget ska nu inleda fackliga förhandlingar om varslet.
Polestar ingår i den kinesiska miljardären Li Shufus fordonsimperium, där även kinesiska Geely ingår.