Polestar väntas sparka 100 personer – förhandlingar inleds

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 15:55
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 16:50
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Polestar har haft det tufft, något som nu verkar fortsätta.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Elbilstillverkaren varslar 100 personer i Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Samtliga berörda finns på forsknings- och utvecklingsavdelningen.

— Det hänger samman med det vi meddelade tidigare i år, att vi kommer att använda Geelygruppens plattformar för framtida bilmodeller. På kommande modellen Polestar 7 kommer vi att använda en Volvoplattform, säger Theo Kjellberg, pressansvarig på Polestar, till GP.

Förhandlingar inleds

Sammanlagt arbetar 2 100 personer på Polestar varav 1 200 i Sverige. Företaget ska nu inleda fackliga förhandlingar om varslet.

Polestar ingår i den kinesiska miljardären Li Shufus fordonsimperium, där även kinesiska Geely ingår.

