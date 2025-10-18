Skatteverket: Miljonfusk upptäckt – kunder har swishat fel

Skatteverket har genomfört en ny kontroll som visar att det förekommer fusk inom frisörbranschen, vilket snedvrider konkurrensen.

Skatteverket, som lyder under regeringen men som är en fristående myndighet, har som en av sina huvuduppgifter att ta in skatter, både för privatpersoner och näringsverksamheter. De genomför därför titt som tätt kontroller för att säkerställa att saker och ting går rätt till.

I april i år kontrollerade myndigheten matbudsbranschen och upptäckte "mycket stora brister" med bland annat oredovisade intäkter. I juni genomfördes ännu en sådan kontroll, men då av byggbranschen, där drygt 1 800 företag granskades. Man kunde då konstatera att det fanns brister i 25 procent av dem. Detta resulterade i kontrollavgifter på totalt 2,3 miljoner kronor.

Nu har man tittat närmare på ytterligare en bransch. Skatteverket har nämligen gjort en riksbaserad kontroll av frisörverksamheter, vilken visar på flera felaktigheter, enligt ett nytt pressmeddelande.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Skatteverket har granskat frisörverksamheter

Man har bland annat tittat på kassaregister och personalliggare hos 92 frisörföretag mellan mars och oktober 2023. Då har man upptäckt oredovisade intäkter och löner såväl som brister i bokföringen. Man har därför tagit ut kontrollavgifter hos flera av de besökta verksamheterna. Sammanlagt rör det sig om 570 000 kronor.

Därutöver har man granskat 47 frisörföretag mellan september 2023 och april 2025. Då har man hittat oredovisade intäkter och löner, vilket resulterat i avgifter och skatter på totalt 12,4 miljoner kronor. Skatteverket har också sett brister i företagens bokföring.

– Det har saknats underlag till intäktsredovisningen och transaktioner på bankkonton har inte varit bokförda. Hos vissa företag har bokföringen saknats helt, säger Christoffer Blomqvist, samordnare av kontrollen på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Frisörkunder har swishat privata konton

Kontrollen visar också att det i många fall varit så att kunder vid frisörverksamheterna swishat pengar till privata bankkonton tillhörande företagsägarna eller deras anhöriga. Detta trots att det rör sig om betalningar till företaget.

Enligt Skatteverket har man, till följd av utredningarna, också gjort brottsanmälningar gällande bokföringsbrott såväl som skattebrott. Vidare har man underrättat andra myndigheter i de fall då man misstänker att felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet förekommit. Därför har exempelvis Arbetsförmedlingen också gjort återkrav av utbetalat stöd.