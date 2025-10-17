Svenskar förlorar bostadsbidraget – trots låg inkomst

Trots stigande levnadskostnader och höjt studiemedel från CSN, är reglerna för bostadsbidrag i stort sett oförändrade. Allt fler unga och barnfamiljer förlorar därför rätten till stödet, inte för att de blivit rikare, utan för att inkomstgränserna stått still.

Det kan kännas som en dubbel förlust. Du jobbar extra eller får ett högre studiebidrag, men plötsligt ryker även bostadsbidraget. Många unga och barnfamiljer har märkt att de inte längre kvalificerar sig för det ekonomiska stöd som ska hjälpa till med hyran.

Men vad beror det egentligen på? Och hur mycket får du egentligen tjäna innan man tappar bidraget?

Inkomstgränserna som avgör din rätt till stöd

Bostadsbidraget är en viktig ekonomisk hjälp för många barnfamiljer och unga under 29 år som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det ska bidra till att minska trångboddheten och ge hushållen möjlighet till en bättre levnadsstandard.

Men trots att levnadskostnaderna stiger och ekonomin blir allt mer ansträngd för många, har regelverket kring vem som får bidrag knappt förändrats på flera år.

En av de stora orsakerna till att antalet mottagare minskar är inkomstgränsen som avgör om du har rätt till bostadsbidrag eller inte. Denna gräns har legat stilla, samtidigt som till exempel studiemedlet från CSN höjts i takt med inflationen.

Resultatet blir att många unga tjänar "för mycket" och därför förlorar rätten till bostadsbidrag, trots att deras ekonomi i praktiken inte blivit bättre.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler unga och familjer förlorar bidraget

Statistik från Försäkringskassan visar att antalet ungdomshushåll som får bostadsbidrag minskat med hela 39 procent på fem år. Samma trend syns bland barnfamiljer, där antalet mottagare minskat med 28 procent. Detta påverkar framför allt ensamstående föräldrar som utgör den största gruppen bland mottagarna.

Att förstå vilken inkomstnivå som gäller kan vara avgörande. Ofta handlar det om att små förändringar i inkomsten, som ett extra jobb eller högre studiebidrag, kan göra att man snabbt faller ut ur systemet och förlorar bidraget helt och hållet.

Det är en balansgång som många upplever som svår och frustrerande.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Då blir du utan bostadsbidrag

Så, hur mycket eller lite ska du tjäna för att förlora, och inte förlora rätten till bidraget? För unga under 29 år utan barn finns en fast inkomstgräns. Om man är ensamstående kan man ha rätt till bostadsbidrag om den sammanlagda årsinkomsten före skatt är högst 86 720 kronor per år, eller om du betalar mer än 1 800 kronor i månaden för bostaden.

För par under 29 år som söker tillsammans ligger den gemensamma inkomstgränsen på 103 720 kronor per år, skriver Försäkringskassan på egna hemsidan.

Det är dock viktigt att notera att när Försäkringskassan beräknar inkomsten för bostadsbidraget tas hänsyn till alla skattepliktiga inkomster, inklusive lön, föräldrapenning och vissa skattefria inkomster, som till exempel studiestartsstöd eller vissa typer av stipendier. Däremot räknas studiemedel från CSN normalt inte som inkomst, varken bidraget eller lånet.