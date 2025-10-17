Alarmerande siffror: De förlorar 13 900 när de går i pension

LO är kritiska till pensionsgruppens arbete och menar att politikerna måste stå till svars. En undersökning beställd av LO slår nämligen fast att tappet är gigantiskt för arbetare när de pensionerar sig – och många oroar sig inför pensionen.

Häromdagen slog LO fast att sju av tio arbetare i Sverige oroar sig för pensionen. Därtill är hela 65 procent, två av tre arbetare, i en situation där man upplever litet förtroende för det svenska pensionssystemet, enligt en undersökning LO beställt.

Enligt LO oroar sig många svenskar inför pensionen. Foto: Mickan Mörk/TT

Man får inte 60 procent av slutlönen i pension – som utlovat

I ett pressmeddelande rapporterar man att syftet med pensionssystemet är att ge svenska löntagare en allmän inkomstgrundad pension om närmare 60 procent av slutlönen. Men så har det inte blivit i praktiken. Enligt LO har en arbetare, som haft ett långt arbetsliv, och varit yrkesverksam mellan 18 och 65 års ålder, endast hälften av sin tidigare lön i pension.

Annons

Tidningen Senioren redogör att en person som är född 1960 som hade en slutlön på 30 000 kronor, endast får ut 16 100 kronor i allmän inkomstgrundad pension, baserat på LO:s beräkningar. Det är ett inkomsttapp på hisnande 13 900 kronor – per månad.

LO:s stenhårda kritik: "Måste stå till svars"

LO:s ordförande Johan Lindholm samt förste vie ordförande Louise Olsson, har i en debattartikel hos Dagens Nyheter redogjort för att riksdagspartierna måste ta sitt ansvar.

– Varje riksdagsparti måste stå till svars för varför det accepterar ett system som inte lever upp till sitt syfte.

LO-ordförande Johan Lindholm. Foto: Axel Narving/TT

LO: Pensionstappet är ett svek mot arbetare som byggt vårt land

Bakgrunden är att man anser att pensionsgruppen, där alla partier ingår, är tänkt att värna pensionsöverenskommelsen. Men istället har det blivit ett sätt för politiker att förhindra en öppen debatt om låga nivåer av den allmänna pensionen, anser de. Något de anser är grund nog för att pensionsgruppen ska läggas ner, något de också kräver.