Muminmuggen såldes för 9 000 kronor på auktion

En Muminmugg har nyligen sålts på auktionssajten Tradera för svindlande 9 000 kronor.

Muminmuggar har blivit populära samlarobjekt, och på andrahandsmarknaden kan de gå för många tusenlappar.

Sällsynt Muminmugg såldes för 236 478 kronor

Nyligen såldes en klassisk Muminmugg för 9 000 kronor på Tradera. Och det är inte första gången en Muminmugg säljs för en svindlande summa på auktion.

Nyheter24 har tidigare uppmärksammat flera Muminmuggar som klickats hem för tusentals kronor. Den dyraste Muminmuggen som någonsin sålts på Tradera är muggen vid namn "Simhopp med snäckskal" som såldes för hela 236 478 kronor år 2021. "Simhopp med snäckskal" är den mest sällsynta av alla Muminmuggar.

Muminmuggar har blivit värdefulla samlarobjekt som kan säljas för många tusenlappar. Foto: Jessica Gow/TT

Muminmuggen såldes för 9 000 kronor

Muminmuggen som såldes för 9 000 på Tradera heter "Havsbris Platina" och gavs ut i 5 000 exemplar i samband med Arabias 150-årsjubileum.

Har du Muminmuggar där hemma kan det alltså vara värt att ta sig en titt. Kanske sitter du på en dyrgrip!