Kvinna plockade fridlyst blomma – får böta 5 000 kronor

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 15:32
Liljekonvalj och polis.
Liljekonvalj är fridlyst i delar av Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT & Tim Aro/TT

En florist som plockade liljekonvaljer har dömts till böter om 5 000 kronor.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

florister, fridlysta, Böter, Alvesta

En kvinna som driver en blomhandel i Alvesta fick en beställning på en brudbukett, där önskemålet var liljekonvaljer, skriver SMP. 

Men blomman är fridlyst i vissa delar av Sverige, bland annat i Kronobergs län där Alvesta ligger, vilket innebär att den inte får plockas för att säljas. 

Liljekonvalj är okej att plocka i stora delar av landet. Foto: Foto: Janerik Henriksson
Liljekonvalj

Liljekonvalj är fridlyst i delar av landet.

Det är i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län, samt på Öland i Kalmar län förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växten med rötterna plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växten för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Bestämmelserna om fridlysning av liljekonvalj finns i 9 § artskyddsförordningen.

Källa: Naturvårdsverket

Plockade liljekonvaljen på fritiden

Floristen, som också kände brudparet, erbjöd sig därför att gå ut och plocka liljekonvaljerna på fritiden. Totalt plockade hon mellan 25 och 30 blommor.

Hon satte sedan ihop en brudbukett, men utan att ta betalt för liljekonvaljerna. Floristen antog att hon på så sätt kringgått förbudet eftersom de plockats på hennes lediga tid och att hon gav bort dem. 

Att plocka liljekonvalj när den är fridlyst kan ge böter. Foto: Jessica Gow/TT
Blev uppringd av polisen 

Men efter tre veckor blev kvinnan uppringd av polisen. Länsstyrelsen hade sett ett Instagraminlägg, som floristen lagt upp när hon plockade liljekonvaljerna och anmält henne för artskyddsbrott. 

Förutom att plocka och sälja liljekonvalj, är det även förbjudet att sätta ihop den med andra blommor till en bukett. Det hela slutade med att kvinnan fick böta 5 000 kronor.

Senaste nytt
