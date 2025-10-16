Kvinna plockade fridlyst blomma – får böta 5 000 kronor

En kvinna som driver en blomhandel i Alvesta fick en beställning på en brudbukett, där önskemålet var liljekonvaljer, skriver SMP.
Men blomman är fridlyst i vissa delar av Sverige, bland annat i Kronobergs län där Alvesta ligger, vilket innebär att den inte får plockas för att säljas.
Liljekonvalj
Liljekonvalj är fridlyst i delar av landet.
Det är i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län, samt på Öland i Kalmar län förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växten med rötterna plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växten för försäljning eller andra kommersiella ändamål.
Bestämmelserna om fridlysning av liljekonvalj finns i 9 § artskyddsförordningen.
Källa: Naturvårdsverket
Plockade liljekonvaljen på fritiden
Floristen, som också kände brudparet, erbjöd sig därför att gå ut och plocka liljekonvaljerna på fritiden. Totalt plockade hon mellan 25 och 30 blommor.
Hon satte sedan ihop en brudbukett, men utan att ta betalt för liljekonvaljerna. Floristen antog att hon på så sätt kringgått förbudet eftersom de plockats på hennes lediga tid och att hon gav bort dem.
Blev uppringd av polisen
Men efter tre veckor blev kvinnan uppringd av polisen. Länsstyrelsen hade sett ett Instagraminlägg, som floristen lagt upp när hon plockade liljekonvaljerna och anmält henne för artskyddsbrott.
Förutom att plocka och sälja liljekonvalj, är det även förbjudet att sätta ihop den med andra blommor till en bukett. Det hela slutade med att kvinnan fick böta 5 000 kronor.