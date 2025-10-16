Kvinna plockade fridlyst blomma – får böta 5 000 kronor

Liljekonvalj

Liljekonvalj är fridlyst i delar av landet.

Det är i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län, samt på Öland i Kalmar län förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växten med rötterna plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växten för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Bestämmelserna om fridlysning av liljekonvalj finns i 9 § artskyddsförordningen.

Källa: Naturvårdsverket