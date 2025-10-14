Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Biltema

Här öppnar Biltemas nya varuhus – blir det största i Norden

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 16:26
Genrebilder. Foto: Berit Roald/TT & Johan Nilsson/TT

Snart slår Biltema upp portarna till det nya jättevaruhuset, som även blir detaljhandelsföretagets största någonsin.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Biltema

Biltema grundades år 1963 och har i dag 62 stycken varuhus runt om i Sverige, och 160 varuhus totalt i Norden. 

I höst öppnar detaljhandelsföretaget ytterligare ett varuhus i Sverige – som även kommer att bli det största hittills. 

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Här öppnar Biltemas nya varuhus – blir det största i Norden 

Biltemas nya jättevaruhus kommer att ligga i handelsområdet Stora Bernstorp i Burlövs kommun. Under öppningsdagen utlovas både familjeaktiviteter, erbjudanden och tävlingar, skriver Market

Varuhuset kommer ha en butiksyta på 11 000 kvadratmeter med ett tillhörande kafé, och generera omkring 30-40 nya jobb. 

– Etableringen kommer att stärka Burlövs handelsområde Stora Bernstorp och hela kommunens attraktionskraft, sa kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) i ett uttalande i fjol. 

Varuhuset i Stora Bernstorp öppnar den 25 oktober. 

LÄS MER: Espresso House tvingades stänga – fåglar byggde bo i lokalen

Den 25 oktober öppnar Biltemas nya jättevaruhus i Bernstorp. Genrebild. Foto: Berit Roald/TT

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:26
Nyheter
/ Inrikes

Det är Göteborgs bästa räkmacka 2025

Idag
16:26
Nyheter
/ Inrikes

Här öppnar Biltemas nya varuhus – blir det största i Norden

Idag
16:20
Nyheter
/ Inrikes

Bröd återkallas – felmärkt

Idag
14:40
Sport

Jon Dahl Tomasson får sparken

Idag
14:28
Nyheter
/ Inrikes

Därför ska du alltid svara på dolt nummer – om du bor här

Idag
14:20
Nyheter
/ Inrikes

Polis sköt kvinna med yxa – frias

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons