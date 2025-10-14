Snart slår Biltema upp portarna till det nya jättevaruhuset, som även blir detaljhandelsföretagets största någonsin.

Biltema grundades år 1963 och har i dag 62 stycken varuhus runt om i Sverige, och 160 varuhus totalt i Norden.

I höst öppnar detaljhandelsföretaget ytterligare ett varuhus i Sverige – som även kommer att bli det största hittills.

Här öppnar Biltemas nya varuhus – blir det största i Norden

Biltemas nya jättevaruhus kommer att ligga i handelsområdet Stora Bernstorp i Burlövs kommun. Under öppningsdagen utlovas både familjeaktiviteter, erbjudanden och tävlingar, skriver Market.

Varuhuset kommer ha en butiksyta på 11 000 kvadratmeter med ett tillhörande kafé, och generera omkring 30-40 nya jobb.

– Etableringen kommer att stärka Burlövs handelsområde Stora Bernstorp och hela kommunens attraktionskraft, sa kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) i ett uttalande i fjol.

Varuhuset i Stora Bernstorp öppnar den 25 oktober.