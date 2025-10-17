Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Donald Trump

Trump anklagar Kina: "De tvingade mig att göra det"

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 15:51
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 16:09
Foto: Alex Brandon & John McDonnell

Att införa tullar på ytterligare 100 procent på varor från Kina är inte hållbart. Det säger USA:s president Donald Trump i en intervju med Fox – och bekräftar att han ska träffa Xi Jinping i slutet av oktober.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA

LÄS MER: Trump hotar med att "döda" Hamas

Foto: John McDonnell/TT

Trump: "Inte hållbart"

Trump anklagar samtidigt Peking för den senaste tidens stiltje i förhandlingarna mellan länderna gällande tullpolitiken och pekar särskilt på Kinas hårdare kontroll gällande exporten av sällsynta jordartsmetaller.

På en fråga huruvida den av Trump föreslagna tullsatsen är rimlig svarar han att "det inte är hållbart, men det är den siffran som gäller".

— De tvingade mig att göra det, säger Trump i intervjun.

