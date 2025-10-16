Trump hotar med att "döda" Hamas

Trumps varning kommer på den sociala plattformen Truth social. Han hänvisar indirekt till utvecklingen med interna stridigheter och Hamas attacker på motståndare på Gazaremsan.
Trump säger att hårda konsekvenser väntar om de inte "slutar döda människor i Gaza".
"Inget annat val än att döda dem"
De senaste dagarna har flera medier rapporterat om något som liknar summariska avrättningar som Hamas genomfört i Gaza. Det amerikanska mediebolaget CNN har bland annat visat videofilmer hur maskerade misstänkta Hamasmedlemmar skjuter åtta bakbundna personer bakifrån.
"Om Hamas fortsätter att döda människor i Gaza, vilket inte var en del av överenskommelsen, kommer vi inte att ha något annat val än att gå in och döda dem", skriver den amerikanske presidenten i ett inlägg på Truth Social.