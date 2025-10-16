Trump hotar med att "döda" Hamas

USA:s president Donald Trump hotar med att "gå in och döda” Hamasmedlemmar sedan den terrorstämplade rörelsen attackerat oppositionella i Gaza.

Trumps varning kommer på den sociala plattformen Truth social. Han hänvisar indirekt till utvecklingen med interna stridigheter och Hamas attacker på motståndare på Gazaremsan.

Trump säger att hårda konsekvenser väntar om de inte "slutar döda människor i Gaza".

Foto: Spencer Platt/TT

"Inget annat val än att döda dem"

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om något som liknar summariska avrättningar som Hamas genomfört i Gaza. Det amerikanska mediebolaget CNN har bland annat visat videofilmer hur maskerade misstänkta Hamasmedlemmar skjuter åtta bakbundna personer bakifrån.