Nu stiger elpriset igen

Den nordiska elbörsen Nord Pool sätter varje dag priset för morgondagen. Under fredagen kommer elen i de dyraste södra delarna av landet, elområde 3 och 4, att kosta 1:15 kronor per kilowattimme (kWh). Under torsdagen ligger priset på drygt 69 öre per kilowattimme.

I de norra delarna av landet, elområde 1 och 2, kommer priset att ligga på drygt 19 öre per kilowattimme.