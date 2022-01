Verizon slår förväntningarna

Vinsten per aktie i fjärde kvartalet blev exklusive engångsposter 1:31 dollar per aktie, mot väntade 1:28 dollar per aktie enligt snittprognosen bland analytiker.

Antalet nya mobilabonnenter lyfte med 1,06 miljoner under kvartalet, mot väntade 978 400 enligt snittprognosen.

För 2022 höjer Verizon prognosen till en vinst per aktie på 5:40–5:55 dollar, mot snittprognosen på 5:36 dollar per aktie.

Kapitalinvesteringarna beräknas till 16,5–17,5 miljarder dollar, vilket är mindre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 21,7 miljarder.