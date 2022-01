Så kan Fed skrämma börserna

Fakta: Räntan Amerikanska centralbankens (Federal reserve) styrränta ligger i dag i intervallet 0-0,25 procent. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har på bara några veckor, sedan årsskiftet, stigit från 1,51 procent till 1,73 procent.

— Det kommer bli fokus på att signalera en räntehöjning till nästa möte, säger hon.

Egentligen borde man kunna höja redan i kväll, alla indikatorer inklusive den höga inflationen är redan på plats.

— Men Fed ogillar att överraska, säger Kopelman.

Fyra gånger

I hennes kort, liksom i många andras bedömare, ligger att centralbanken, Fed, höjer styrräntan totalt fyra gånger i år, vissa tror ännu mer. Avgörande är den stegrande inflationen, på runt sju procent för närvarande, och att Fed nu anser att den amerikanska ekonomin klarar sig bra utan ytterligare penningpolitiskt stöd.

Det betyder också att Powell också lär signalera att stödköpen av statsobligationer trappas ner andra halvåret i år, något som driver upp de längre räntorna. Det är framför allt detta som skrämt aktiemarknaden senaste tiden, att räntepuckeln kanske inte blir så kort som tidigare antytts. Tina (There is no alternativ) som hållit aktiemarknaden under armarna under pandemin är på väg att tappa sin betydelse.

— Ju högre räntorna blir desto fler alternativ till aktieplaceringar, säger Elisabet Kopelman.

Hamnat i fokus

Och mindre pengaströmmar till aktiebörserna – mer till räntepapper – pressar förstås kurserna.

— Om Fed nu säger att de aktivt ska sälja av obligationer så blir det ett tryck uppåt på de långa räntorna.

TT: Är det just det som hamnat i fokus och skrämt upp aktiemarknaden den senaste tiden?

— Ja, det verkar som det, säger Kopelman.